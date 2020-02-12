陸委會被罵2天道歉了！自貼臉書「怒爆截圖」：相信都是為台灣好

記者蔡紹堅／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日下午1時宣布，撤回陸委會11日「開放陸配子女來台」的相關政策，陸配子女滯留中港澳者，若不具我國國籍，都不同意入境。而官方臉書被大批網友罵了兩天的陸委會，也由臉書小編在12日晚間發文表示，相信每位粉絲的出發點都是為了防疫零漏洞、為了第一線人員好、為了台灣好，「我們一定會虛心的檢討與改善。」

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者林敬旻攝）

陸委會臉書小編以「虛心受教、痛切檢討、記取教訓」為題發文指出，關於陸配子女回台方案，引發社會高度擔憂，以及大家熱烈討論，陸委會小編在此感謝大家的批評指教，「小編很認真地看了大家每一條批評或建議等留言，相信每位粉絲的出發點都是為了防疫零漏洞、為了第一線人員好、為了台灣好、我們一定會虛心的檢討與改善。」

小編提到，他要向各位粉絲報告，因為目前正值疫情關鍵高峰期，今天下午疫情指揮中心評估後，決定以國內防疫為優先，宣布撤回陸配子女回台方案，降低來自疫區的人員流動風險，「小編在這裡特別請大家放心，我們一定會和疫情指揮中心站在最前線，為台灣健康安全嚴格把關，會將防堵疫情做為最優先考量！」

小編強調，「再次感謝大家踴躍積極回應與建言，我們一定會虛心受教，痛切檢討，記取教訓！」

此外，陸委會之前曾刪除臉書貼文，引起許多網友不滿，小編也特別道歉，「謝謝所有網友們給的批評與建議，更要對之前有在那則被小編刪除貼文上留言的粉絲，致上12萬分的歉意。」

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▼陸委會小編貼出被「怒爆」的截圖。（圖／翻攝臉書）