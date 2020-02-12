政治考量？撤回陸配子女回台　名嘴批：太不人道、太沒人性

▲尹乃菁批撤回陸配子女回台不人道。（圖／翻攝TVBS少康戰情室）



記者蔡文鈴／台北報導

陸委會原放寬陸配子女可「有條件申請來台」，但政策卻一日三改，最後撤回該項政策。對此，資深媒體人尹乃菁12日在政論節目上表示，「太不人道、沒人性」。

政論節目《少康戰情室》討論撤回陸配子女來台政策議題，主持人趙少康表示，如果爸爸媽媽都在台灣，小孩子卻在大陸，就人道的角度「有點不人道」。

台北市議員徐巧芯表示，這1900名陸配子女不是染病的人，就人道關懷考量「應該要回來」。她也認為，民進黨撤回政策，就是為了順應支持的民意，若站在更高的格局的高度跟角度，如果這些人回來是做居家檢疫、居家隔離，不會造成台灣防疫醫療崩潰，也不會讓醫護人員工作量變大，不會讓其他人得武漢肺炎，「我認為應該讓他們回來。」

民進黨立委張宏陸表示，防疫上減少人員流動是最好的事情，有沒有病必須要檢測，且防疫的東西不要扯到國籍，這就是防疫優先，這些人只是居家隔離，如果因此爆出確診案例，讓很多基層的村里長壓力很大。

尹乃菁說，這樣的決策太不人道，太沒有人性了，衛福部長陳時中雖然說都是防疫角度的考量，「但他就是政治考量 ，陳時中不是就說：『當初可以選擇國籍，現在自己承擔』。」

其他人也看了這些新聞...

► 陸配子女返台政策撤銷 陳時中說重話「當初選擇國籍、現在自己承擔」

► 幕後／多位立委陳情案釀陸委會暴衝開放陸配子女 蔡英文急拉防疫專業評估

► 卓榮泰評「陸配子女來台喊卡」：政府內部該檢討、對民意極快反應