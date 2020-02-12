登船口罩、手套防護！公主號檢疫官仍確診...「關鍵原因」曝光

▲鑽石公主號目前已有175人確診感染武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

正停靠在日本橫濱港的鑽石公主號，目前包含1名檢疫官在內已有175人確診武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19），船上3700多名乘客與船員則持續隔離。不過，引發外界關注的無非是這次的檢疫官，他連續兩晚登船替乘客量體溫時，全程都有戴口罩及手套，但還是不幸被傳染，日媒則初步分析出關鍵。

綜合日媒報導，該名檢疫官3、4日晚登船替乘客量體溫，並拿回相關問卷資料，但9日卻出現發燒症狀，10日前往醫療單位檢查後，於今日確診感染。不過，檢疫官登船時都有戴上口罩及手套，下船時雙手也都有進行消毒，但仍無法抵擋病毒侵入，加上他待在船上的時間也不長，日媒初步推測為他沒有穿上整套防護衣及戴上護目鏡所致。目前，日本厚生勞動省正在確認，是否有跟這名檢疫官長期工作的員工，以及是否將病毒傳染給親人。

另一方面，駐日代表謝長廷12日在臉書表示，鑽石公主號本有3700人，包括乘客2600位，及1100名船員，分別有日本、美國、英國、加拿大、澳洲、台灣等不同國籍，因一位香港籍乘客證實是武漢肺炎的確診病例，日本政府在認定有危害日本利益之虞，依法不准該船人員入境，目前允許靠岸補給，但人員不能下船，船上旅客依規定須在船上隔離14天，至少到2月19日止。

對於旅客隔離的狀況，謝長廷提到，郵輪房間有的光線、通風不良，悶在裡面影響健康，一起生活作息又恐增加感染機會，有些年紀大的有慢性病，所帶的藥已經不夠，也有個別乘客有發生身體不適，如關節炎、流鼻血、失眠以及皰疹等，身心壓力大，台灣乘客及家屬要求全體乘客一起檢查如上次基隆停靠的寶瓶星號郵輪一様，檢查結果陰性的准許離開回台灣。

至於有沒有可能自己國家派出專機或專船載回，謝長廷則說，美國最有可能，有400人以上，在橫須賀有基地，技術沒有問題，但目前為止，美國也是尊重日本的處理程序，並無特別動作；台灣可不可能派專機或船隻來載回？回台灣還要不要檢查隔離？需要謹慎研究，他們會持續關注並協助我在船國人，讓此案能有妥善解決以及適當處置措施。

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