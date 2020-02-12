外國人淪「人球」　北市旅館一聽到居家檢疫不給住

▲黃珊珊回應疫情。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）疫情升溫，不過居家檢疫政策恐讓外國人淪人球。台北市副市長黃珊珊12日表示，有一些外國人很願意接受居家檢疫，可是旅館不讓他住，「現在每天都在處理這種被旅館趕出來的」，市府僅能透過觀傳局協調別的旅宿業者安置。

黃珊珊指出，居家隔離120個人，4個人有症狀，其中1人住院，目前有93個解除列管，居家檢疫1355個，沒有症狀的1343人，7個人有症狀，5個人就醫，5人因症狀輕沒就醫，目前為止有69個人已經解除居家檢疫，另5個人失聯，已通報警政署，其中1人戶籍在汐止，應該算新北市，還有2個外國人，2個台灣人。

黃珊珊補充，目前有居家隔離1人遭罰6萬，其他5個開罰1萬，因為居家隔離罰比較重，其他都是居家檢疫違規，中間接觸的部分衛生局都有掌控跟疫調，不方便透露他們的去處。

黃珊珊說，在外趴趴走就是開罰，中央給予北市府權利，可以將被開罰的人送到中央的檢疫所，也就是強制安置，目前為止安置了日前在全家的那一位，其他人開罰的之後還是在原來的住家。

「現在比較頭痛的事，中央只收已經開罰的。」黃珊珊表示，有一些人很願意接受居家檢疫，可是旅館不讓他住，現在每天都在處理這種被旅館趕出來的，但又願意配合政策的人，他不是違規者不能開罰，在協調旅宿業者幫忙，同時跟中央協調看看替代方案。

黃珊珊舉例，前幾天就有2個外國人，因為他們來台灣旅行，他們寫的聯絡處所都是旅館的電話，里幹事一打電話旅館就知道這是居家檢疫的人，旅館就不願讓他們繼續住了，觀傳局在協調別的旅宿業者安置。

如此一來外國人形同「人球」？黃珊珊坦言，「有一點」，這個就是兩難，也不能強迫業者，只能自己協調，目前為止很多業者還是蠻配合，黃也強調，找到新的旅館之前，同仁是都陪著的。

至於北市是否考慮增設收容中心？黃珊珊表示，有在討論有沒有這樣的空間，萬一真的有大規模的社區感染，要做哪些準備，關於隔離或防疫集中的處所還在盤整，沒有到那個程度，但是必須準備。