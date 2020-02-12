首例在陸確診台商「救活了！」　12日在深圳康復出院

▲大陸確診的首例新冠肺炎台商患者從深圳市第三人民醫院康復出院。（圖／翻攝自微博／人民網）

記者任以芳／綜合報導

針對武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）最新情況，深圳市台辦最新消息指出，大陸確診的首例新冠肺炎台商患者12日從深圳市第三人民醫院痊癒出院。

據了解，痊癒出院的這位台商在武漢工作，家人在深圳居住，1月18日搭機從武漢回到深圳，發熱5天、腹瀉4天、咳嗽2天，1月23日經深圳市福田區人民醫院轉送至深圳市第三人民醫院治療。經深圳市疾控中心2次核酸檢測，1月28日確診為新冠肺炎。

▲大陸確診的首例新冠肺炎台商患者之後需要複檢。（圖／翻攝自微博／人民網）

該名台商入院後，醫院給予積極的對症治療，包括氧療、中藥治療和心理治療等，按《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》推薦的抗病毒治療方案給予治療，並密切監控病情變化嚴防疾病向重症轉化。

經積極干預治療，複查胸部CT顯示雙肺感染病灶明顯吸收好轉，血氣分析肺氧合穩定，肝功能恢復正常，發熱得到有效控制，體溫正常，並經深圳市疾控中心2次檢測（間隔24小時），患者的病毒核酸結果均轉為陰性，已符合《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》中確診病例解除隔離和出院標準。經過深圳市專家組會診確認其已達到解除隔離和出院指征，該痊癒患者于2月12日出院，該名患者出院後需要複檢。

深圳市台辦立即啟動應急工作預案，指導深圳台商協會，第一時間向患者及家屬表達問候和關切，並積極提供必要的協助，其住院期間治療費用按相關規定執行，在其出院的同時提供了口罩等防護物資。這名康復的台商對深圳積極有效的治療，及各方的關心和幫助表達由衷的感謝。