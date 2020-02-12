陸社區出入要講「暗號」　網看答案全哀號：一輩子進不去

▲武漢肺炎爆發後，大陸不少城市實施封閉式管理，嚴格控管人員出入。（示意圖／路透）



記者郭卉寧／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）爆發後，大陸不少城市為了防堵疫情，實施封閉式管理，嚴格控管人員出入，還有社區推出「暗號政策」，要求居民說出暗號才能通過。對此，網路上也流傳出一系列暗號答案，從簡單的兩個字，到國文、物理等科目都成為題目之一。

大陸微博「娛樂明星團」日前表示，因應封閉式管理，許多城市的村莊或社區，都嚴格控管人員、車輛的進出，甚至還有社區為降低病毒感染風險，除了要求居民出示證件進出外，還制定口令，必須回答正確才能進入，而答案也會每日進行更換。

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▲▼大陸某些社區特地制定暗號，要求居民出入時回答。（圖／翻攝自微博／娛樂明星團，下同。）



「娛樂明星團」也貼出數個社區制定的口令，只見其中一個社區的問句為「三個臭皮匠」，民眾直覺反應大多為「勝過一個諸葛亮」，但正確答案卻被設計為「臭味都一樣」。此外，還有一系列各式各樣的暗號，像是「朱自清《春》的第二段第一句」、「問：有朋自遠方來，答：必誅之」，連某大學的物理所也設計出一串量子相關問題。

這些特殊口令曝光後，隨即引來熱烈討論，不少大陸網友紛紛留言，「殺氣騰騰的必殺之」、「所以剩下老人家在外頭」、「沒有點知識回不來家了哈哈哈」、「物理所的那個，我可能一輩子都進不去了」、「這樣的小區管理好嚴格的，我也覺得非常敬業還挺好的」；但也有人認為，有些答案上網搜尋或打電話詢問就能知道，「真要進去的還會不知道暗號？電話問一下就知道了」。