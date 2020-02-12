滯湖北香港人破2000名！林鄭與北京「溝通近3周」一批都回不去

▲林鄭月娥戴口罩出席記者會。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北各城市已「封城」近3周，除了有大批台灣人因此滯留外，香港也傳出有2000多人滯留，且其中有10人已被確診感染武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19），還有多名慢性病患者的藥物即將用完，除了希望港府幫忙送藥以外，也期望能有包機將他們載回香港。

根據港媒報導，香港有超過2000人滯留湖北，他們多次要求港府協助將他們載回香港，但一直未獲回應，還有慢性病患者的藥物即將用完。對此，港府駐武漢經貿辦指出，確實接獲許多港人請求協助回港，也有一些人提出藥物要求，他們已聯絡港府入境處、衛生署等部門，但一共有2000多人，又分散在各縣市，還必須顧及檢疫，有相當難度。

▼ 湖北封城已近3周。（圖／路透社）



除了返回香港的請求外，滯留湖北的香港人目前已有10人確診感染武漢肺炎，分散在三個家庭中，其中7人在武漢，3人在恩施。港府內地事務局表示，他們獲報後，已請駐武漢經貿辦提供協助，目前6人入住當地醫院，4人自行到醫院就診，都已經獲得醫療，情況穩定。

此外，香港特首林鄭月娥日前也曾說，正與中央政府商討，如何在安全與可行的情況下，安排滯留湖北的港人返港，並由港府運送藥物給缺乏藥物的慢性病患，持續與滯留港人保持緊密聯繫。

▼香港爆發口罩荒，面臨龐大防疫壓力。（圖／路透社）

