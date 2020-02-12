銀行關懷民眾提款300萬元　南警提問勸說成功阻詐

▲台南市警二分局派員至中國信託商業銀行西台南分行，頒發感謝狀予成功攔阻提款之王協理及王專員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局副分局長洪國雄、偵查隊長吳俊德，12日上午至中國信託商業銀行西台南分行，頒發感謝狀予成功攔阻提款之王協理及王專員，並通報警方到場查處成功阻詐300萬元。

警方說，日前有民眾於家中接獲假檢察真詐財之詐騙集團電話，偽稱他的帳戶遭不法利用，要求監管名下所有帳戶及金錢，同時出示檢察署監管收據取信於該民，而該民聽從指示於2月6日前往台南市中國信託商業銀行西台南分行辦理提領現金新台幣300萬元。

當時引起承辦王協理及王專員注意，即主動上前關懷提問，並即時通報轄區派出所，並與前來查處之警員，向被害人表示這是詐騙一貫手法，應利用其他聯繫方式與該名友人再次確認有無投資情事，不可貿然匯款，經勸說後該民眾始恍然大悟，了解到是詐騙手法，打消提款念頭。

二分局警方指出，現今詐騙集團利用層出不窮的詐騙手法，使民眾誤以為涉入法網，趁其不知所措之際要求交付金錢，或甚至假藉親友帳號（名義）以資金周轉或現金投資，引誘被害人匯出鉅額金錢以致損失甚鉅，如民眾遇有類似情形，請撥打反詐騙專線165或報案110詢問，亦可親至當地派出所尋求現場提供協助服務。