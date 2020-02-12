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吃宵夜「1傳8」！恐怖傳染播者致17人染新冠肺炎　連同事閒聊3分鐘也中鏢

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武漢肺炎病毒傳染力強大，容易透過聚餐、會議、交談等形式快速傳播。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲武漢肺炎病毒傳染力強大，容易透過聚餐、會議、交談等形式快速傳播。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）引發全球恐慌，之所以大家這麼害怕，主要原因與此病毒強大的傳染力有很大關係。綜合大陸媒體報導，有一名到過武漢，又回到湖南的楊姓男子，是湖南某市的「一代」病例，光是他一個人，回到湖南後與「8個人」的一場宵夜聚會，造成病毒大接力，呈現網狀散播，最後釀成「四代」病例，共17人確診武漢肺炎的恐怖傳染。

綜合陸媒報導，居住在湖南某市的楊男，是當地感染武漢肺炎的「1號」，他最早在1月10日武漢探親，接觸了有類似感冒症狀的人後，14日回到湖南，當晚與一位朋友見面暢聊40多分鐘，隔天晚上還與8名友人，在一家宵夜店聚餐。隔天上午他症狀加重，最後於23日確診。而那場宵夜聚會，也造成了病毒急遽散布的重要關鍵。

報導中指出，在這17名的確診者中，有一人是在宵夜聚會中遭感染2號病例的同事。透過疫調發現，該感染者本來與2號病例平時沒有交集，但兩人曾在一場會議召開前，有進行了「約3分鐘的交談」，5天後就出現不適症狀，接著就被確診了。

據《三湘都市報》報導，大陸疾控中心專家指出，本場「宵夜聚餐」所造成的聚集性疫情，光是一個病例，就一口氣傳染給同桌吃宵夜的8個人，還相繼出現三代、四代病例，這顯示新型冠狀病毒的傳播能力比我們想像中還強，容易通過聚餐、會議、交談等形式快速傳播。因此呼籲民眾這段時間最好減少外出，如果一定要外出，最好避免出入空氣不流通，或是人員密集的場所，以免遭到傳染。

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