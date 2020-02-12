國家預算養小妾！「屏大甜爹」校園開後宮　把妹模式約散心發展不倫戀

圖、文／CTWANT

國立屏東大學應用物理系已婚教授金自強，竟與小他34歲的女大生彤彤（化名）交往，2人不但如情侶般摟腰牽手逛大賣場，甚至毫不避諱的在教授宿舍共宿，離譜的是金男還協助彤彤取得「科技部大專生研究計畫」唯一名額，等同是用國家預算養小妾。

今年56歲、平日高高在上的金男，每逢假日就自動切換「把妹模式」，傳貼心簡訊問候彤彤，再以幫忙採買生活用品為由，約她出去逛街散心，加上金男常常以「一日為師、終身為父」的觀念「引導」彤彤，促使讓她的戒心慢慢減弱，兩人也越走越近，最讓金男成功與彤彤展開這段不倫之戀。

彤彤在金男口中是「百年難得一見的奇才」，金男還以此理由趕走自己的碩士指導學生，要碩士生交出實驗室管理權，甚至逼對方更換指導教授。

本刊調查，所謂「科技部大專生研究計畫經費」，必須自己找題目寫好計畫書，而且每案只能配1位老師指導，必須由老師代為在網站上申請，最終再由科技部審核是否通過，通過的學生一年則可領取國家48000元的補助。

▲彤彤外型清純可人，表現也相當活潑受到金男「肯定」。（圖／讀者提供）

不僅如此，金男為了盼望愛火持續燃燒，還特別幫彤彤寫申請研究所推薦信，順利幫助她在上月申請到清華、成大等名校，金男更允諾要繼續供應金錢，讓她順利念完碩士，誓言完成終身為父的「責任」。

本刊致電金男，起初他斥責不倫戀傳聞，更要找記者當面對質，還向劉英偉抱怨是本刊胡亂指控，但後來聽校方說有影片流出，金男聽聞後似乎感到心虛，原本跟記者約好見面也食言，記者發詢問簡訊也都已讀不回，只傳訊告知取消見面並委由律師處理，而律師致電記者要求「談判」，並揚言若不從就依妨害名譽罪提出告訴，處理態度讓人不敢恭維。

▲兩人常在學校附近餐廳用餐，根本無懼他人眼光。（圖／讀者提供）

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