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武漢肺炎影響中美協議！美國安顧問：今年中國購買美農產品量減少

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▲▼白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）在中國累積確診病例超過4萬，白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）透露，這波疫情可能會影響中美貿易第一階段協議的執行，中國今年可能會減少購買美國的農產品，「這毫無疑問地會對今年的購買規模造成影響。」

歐布萊恩在華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）中表示，原本第一階段的貿易協議會讓中國進口更多美國農產品，「但能夠肯定的是，當我們看到疫情在中國爆發後，這毫無疑問地會對今年的購買規模造成影響。」

歐布萊恩說，中國是全球供應鏈中扮演著關鍵角色，但目前受到疫情影響，「我們必須等待，看看結果如何，以及是否能找到替代供應商。」

目前武漢肺炎在中國已造成1000多人死亡，4萬多人確診，其中海外有24個國家出現確診病例，包含美國13例。美國第13起確診出現在加州，這位患者日前搭乘撤僑包機從武漢返美，第一次接受檢測為陰性，獲准離開醫院之後，才在第二次檢測中確認為陽性。

►美國撤僑首現確診！增至13例　檢測兩次才知陽性「誤放出院一晚」
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