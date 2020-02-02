獨攀八通關古道失聯9天！他「放狼煙+揮白旗」…黑鷹出動2hr內獲救

記者蕭可正、徐愷昕／花蓮報導

台中61歲何姓山友1月23日小年夜下午從南投東埔入山，獨攀八通關古道，原本預計2月1日要下山，但1月25日與家人聯絡後就音訊全無，經報警，搜救人員2日上午8點多搭乘直升機前往搜救，因何男放出狼煙等求救訊號，他迅速被尋獲，國搜隊10時29分即調度黑鷹直升機前往救援，中午12時20分何男平安回到花蓮機場。

▲何姓登山客1月23獨攀八通關古道後不到3日即失聯，警消獲報趕緊派員前往搶救。（圖／記者蕭可正翻攝）

何姓山友過年期間出發攀登八通關古道，但不到3日就音訊全無，最後一通電話中向家人說完，「還有6公里到托馬斯」即失聯，家人心急之下報警求救，花蓮縣消防局1日派出7名隊員入大分山屋搜開始索。

2日上午，消防單位派出第2批搜救隊員搭乘黑鷹直升機從嘉義水上起飛前往搜索，在即將降落大水窟山屋時，幸運在八通關古道馬沙布駐在所東邊往米亞桑溪的稜線上發現何男身影，當時他身穿藍衣、戴著黃帽，施放狼煙同時也揮舞白旗，拼命發出求救訊號。

經家屬指認，確定是何男本人無誤，國搜隊10時29分再次出動黑鷹直升機前往救援，上午11時53分許成功吊掛何男，12時20分許將他平安載回花蓮機場。

▲何姓登山客1月23獨攀八通關古道後不到3日即失聯，警消獲報趕緊派員前往搶救。（圖／記者蕭可正翻攝）

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►澎湖跨海大橋20歲女落海！空偵機出動…通梁港外1km尋獲遺體

►梨山火警延燒1公頃！濃煙密布滿山林…黑鷹直升機空中灑水畫面曝