　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨攀八通關古道失聯9天！他「放狼煙+揮白旗」…黑鷹出動2hr內獲救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蕭可正、徐愷昕／花蓮報導

台中61歲何姓山友1月23日小年夜下午從南投東埔入山，獨攀八通關古道，原本預計2月1日要下山，但1月25日與家人聯絡後就音訊全無，經報警，搜救人員2日上午8點多搭乘直升機前往搜救，因何男放出狼煙等求救訊號，他迅速被尋獲，國搜隊10時29分即調度黑鷹直升機前往救援，中午12時20分何男平安回到花蓮機場。

▲▼何姓登山客1月23獨攀八通關古道失敗。（圖／記者徐愷昕翻攝）

▲何姓登山客1月23獨攀八通關古道後不到3日即失聯，警消獲報趕緊派員前往搶救。（圖／記者蕭可正翻攝）

何姓山友過年期間出發攀登八通關古道，但不到3日就音訊全無，最後一通電話中向家人說完，「還有6公里到托馬斯」即失聯，家人心急之下報警求救，花蓮縣消防局1日派出7名隊員入大分山屋搜開始索。

2日上午，消防單位派出第2批搜救隊員搭乘黑鷹直升機從嘉義水上起飛前往搜索，在即將降落大水窟山屋時，幸運在八通關古道馬沙布駐在所東邊往米亞桑溪的稜線上發現何男身影，當時他身穿藍衣、戴著黃帽，施放狼煙同時也揮舞白旗，拼命發出求救訊號。

經家屬指認，確定是何男本人無誤，國搜隊10時29分再次出動黑鷹直升機前往救援，上午11時53分許成功吊掛何男，12時20分許將他平安載回花蓮機場。

▲▼何姓登山客1月23獨攀八通關古道失敗。（圖／記者徐愷昕翻攝）

▲何姓登山客1月23獨攀八通關古道後不到3日即失聯，警消獲報趕緊派員前往搶救。（圖／記者蕭可正翻攝）

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

澎湖跨海大橋20歲女落海！空偵機出動…通梁港外1km尋獲遺體

梨山火警延燒1公頃！濃煙密布滿山林…黑鷹直升機空中灑水畫面曝

ET快訊
暑假延至7/15放「2/15不補課」　教育部：國中會考、統測
家長可請防疫照顧假！指揮中心：高中以下統一延後開學2週
武漢400台人回家最快「明後兩天」　台辦通知專車接送
疑似通報破千例！台灣武漢肺炎「增89例疑似通報」　累積100
武漢肺炎防疫　教育部宣布高中以下延至2/25開學
LIVE／武漢肺炎維持10確診　指揮中心安排處所隔離400名
心軟釋口罩庫存！收私訊罵「為何有效期限剩2年」　醫生悔：留給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基層疑「口罩存量2周」是假新聞　中市警局：庫存5萬片絕對足夠

高雄醉男橫躺街頭變路霸　「不起來帶回派出所！」警一句話嚇醒他

里長爆料：武漢返台留假資料…失聯女找到了！人在桃園「已被撤銷列管」

獨攀八通關古道失聯9天！他「放狼煙+揮白旗」…黑鷹出動2hr內獲救

被慫恿：敢就把火點下去！他竟點燃「1公升汽油」…下秒一甩友人慘成火球

澎湖跨海大橋20歲女落海！空偵機出動…通梁港外1km尋獲遺體

快訊／北市內湖車禍！貨車左轉疑未發現行人…下秒他慘被「捲入車底」意識不清

蘇花改隧道區間測速清明連假後上路　宜蘭段單趟最多恐吃5張罰單

覬覦19歲OL美色！　色主管貨梯內閃監視器「揉胸10秒」

慣竊寒夜偷5熱水器滿載收工　下班警當街人贓俱獲！他還怨「很難拆」

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

基層疑「口罩存量2周」是假新聞　中市警局：庫存5萬片絕對足夠

高雄醉男橫躺街頭變路霸　「不起來帶回派出所！」警一句話嚇醒他

里長爆料：武漢返台留假資料…失聯女找到了！人在桃園「已被撤銷列管」

獨攀八通關古道失聯9天！他「放狼煙+揮白旗」…黑鷹出動2hr內獲救

被慫恿：敢就把火點下去！他竟點燃「1公升汽油」…下秒一甩友人慘成火球

澎湖跨海大橋20歲女落海！空偵機出動…通梁港外1km尋獲遺體

快訊／北市內湖車禍！貨車左轉疑未發現行人…下秒他慘被「捲入車底」意識不清

蘇花改隧道區間測速清明連假後上路　宜蘭段單趟最多恐吃5張罰單

覬覦19歲OL美色！　色主管貨梯內閃監視器「揉胸10秒」

慣竊寒夜偷5熱水器滿載收工　下班警當街人贓俱獲！他還怨「很難拆」

香奈兒2020春夏後台妝容揭密：「1招放大眼神」超簡單

沒有女朋友臭了嗎？　澳洲研究：單身男體味真的比較重

英媒：今起展開第二波武漢撤僑　隔離中心「條件很棒」可上網

溫州現場／全路口站崗量體溫、掛紅布條　台商：已做好心理準備

基層疑「口罩存量2周」是假新聞　中市警局：庫存5萬片絕對足夠

川普政府宣布「赴美旅遊禁令名單」增加6國　預計2/22生效

同機男症狀可疑「醫護穿全套」送下機　全體乘客拿小卡：別與他人接觸！

新型冠狀病毒能透過糞便傳播！　鍾南山證實：要重視這問題

雷／朴敘俊嘶吼哭喊「爸爸」！《梨泰院class》ep2前10分鐘超催淚

50萬片兒童口罩「明天送達幼兒園」　指揮中心：有狀況再使用

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

武漢返台失聯男現身！「入境沒填資料」駁假地址

武漢返台留假資料…失聯女找到了！

與男友激情衝刺！兒回家撲阿嬤身上騎馬：阿伯說可以

高中女走入淡水河！頭朝下浮沉…消防員跳冰水救人

里長急找武漢返台台商下落　結果讓人鬆口氣

造謠DPP靠賣口罩賺45億1韓粉遭逮

紅斑馬火燒車　國道警路肩求援

即／關渡大橋轎車猛撞對向油罐車　車頭炸裂全毀

週日部分超商口罩暫停補貨

軍人情侶大崗山赴黃泉　17天後另夫妻走同條路

休旅車闖紅燈釀1死！轎車遭撞「180度迴轉」好慘

檢舉魔人勤拍照！居民出奇招「口罩」擋車牌

苗栗男沒事打110還嗆所長：你老婆給我搞7次！下場曝

更多熱門

相關新聞

2山客登大禮步道迷途　部落族人協助尋獲

2山客登大禮步道迷途　部落族人協助尋獲

花蓮縣消防局28日下午接獲民眾報案，其妹妹與另一名外籍人士於大禮部落及砂卡噹步道間區域迷失方向，向消防局請求協助救援。花蓮縣消防局獲報組成搜救小組深入山區，於隔日下午順利將該女子及其外籍友人順利救援下山。

洗碗預兆！她只花200元刮中頭獎

洗碗預兆！她只花200元刮中頭獎

「床黏2坨黃金」客裝死逃離　網轟提告

「床黏2坨黃金」客裝死逃離　網轟提告

排隊上廁所！花蓮加油站「空拍圖人頭超密集」

排隊上廁所！花蓮加油站「空拍圖人頭超密集」

土耳其780次餘震　死亡人數達38人

土耳其780次餘震　死亡人數達38人

關鍵字：

花蓮八通關古道黑鷹直升機搜救

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

教育部宣布高中以下延至2/25開學

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

小S遭爆在日本問「哪可買口罩」　網酸爆

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

快訊／網爆高爾宣「無縫同團女成員」　他親揭真相！

更多

最夯影音

更多
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！
好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面