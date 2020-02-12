武漢肺炎史上最強！沒症狀也有極高傳染力　冠狀病毒之父坦言防疫難

▲中央研究院院士賴明詔。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情持續延燒。中央研究院院士、冠狀病毒之父賴明詔指出，這次的新冠狀病毒是史上感染力最強的病毒，尤其現在最令人頭痛的是即使病人沒有症狀，還是有傳染力，這是現在防疫上最麻煩的地方。

賴明詔為病毒學與分子生物學專家，被台灣學界譽為「冠狀病毒之父」。面對傳染力極高的武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19），賴明詔指出，該病毒傳染力可以用「R0值」來分析，若該數字大於1，表示病毒會越來越多，目前有學者認為，新冠狀病毒R0值介於2至3，這是非常高的數字，也是冠狀病毒裡最高傳染力的病毒。

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▲賴明詔表示，目前最重要的就是勤洗手，口罩不是必要，沒有生病的人無需戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

賴明詔說明， SARS病毒R0值為0.5，同時SARS病患也會有發燒等症狀，因此當時必較好防範，但這次的病毒不僅傳染力高，感染者也不一定會有感染症狀，因此防疫上確實比較困難。

至於疫情什麼時候會結束？賴明詔坦言，目前大陸的疫情資訊不明確，許多數據沒有公布清楚，確實很難預測疫情結束的時間，甚至現在是否已經是疫情高峰也很難說，他推估，疫情會不斷傳播，目前沒有降下來的跡象，還會持續一段時間。

面對這場嚴峻的疫情，賴明詔表示，政府的防疫策略做得非常好，看到民眾也很守規矩，而且台灣有面對SARS的經驗，相信民眾可以順利度過疫情，目前最重要的就是勤洗手，只有手接觸到曾被病毒附著的物體表面就會傳染，呼籲民眾不要隨便挖鼻孔、把手放在嘴巴裡面，另外，他也提到，口罩可以適時的隔離病毒，但不是必要，沒有生病的人無需戴口罩。

