非洲小國捐「100歐元善款」　外國網友調侃「假標題、好少」

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▲葛摩聯邦捐款100歐元給大陸，遭到外國網友調侃小氣。（圖／翻攝推特 科摩羅資訊）

記者任以芳／綜合報導

大陸爆發武漢肺炎疫情，外界有錢出錢，有力出力。靠近馬達加斯加，一個非洲島國葛摩聯邦也表示心意，捐出善款100歐元（大約3400多台幣）。經當地媒體報導後，引起外國網友大論戰，有人認為是假消息，怎麼可能捐這麼少，並指責葛摩媒體是「標題黨」。最後，中國大陸官方證實是真的，實屬「禮輕情意重！」

▲非洲島國葛摩聯邦，位於馬達加斯加島左上方。（圖／翻攝 GOOLE地圖）

葛摩聯邦，是非洲一個位於西南印度洋上的島國，位於非洲東側莫三比克海峽北端入口處，東、西臨近馬達加斯加和莫三比克。葛摩被稱月亮之國、香料之國，當地經濟漸落後，這筆「百元善款」換算起來，將近是當地居民2個月收入。

世界最不發達國家之一的葛摩聯邦，為了表達關心之情，雙方友好協會主席穆薩特地把捐款100歐元，親手交給當地中國大陸的大使手裡。根據科摩羅資訊推文公開的照片，中國大陸駐科摩羅大使何彥軍手中拿著兩張50歐元鈔票，與穆薩一同合影。據了解，穆薩是葛摩衛生部門的負責人，目前擔任世界衛生組織的顧問工作，他說「我們瞭解中國大陸的能力，友協希望借此表達葛摩民眾的關心。」

▲推特帳號《科摩羅資訊》發布訊息標題不明確，引起外國網友論戰。（圖／翻攝推特 科摩羅資訊）

結果消息一出，引起外界論戰。摩洛哥媒體《La Nouvelle Tribune》報導直稱「葛摩聯邦為抗擊疫情，捐款100歐元是假新聞。」不少國外網友也調侃，「根本是標題黨，怎麼可能有國家捐這麼少。」相較國外社群媒體一片謾罵，大陸網友態度都很正面，認為不管捐多少，100元也是愛。大陸媒體《環球網》也向中國大陸駐科摩羅大使館證實消息。據了解，葛摩與大陸的友好協會原本打算贈送一箱口罩，但跑遍當地的超市和藥店也沒有買到，所以當地協會決定募捐100歐元。

葛摩聯邦人民的一番好意，完全抹煞，主要原因出在，發布新聞的標題有爭議。法國媒體LCI率先發現，不少葛摩聯邦的網友在社交媒體澄清事實。有人提出，推特上發布訊息的《科摩羅資訊》，標題寫得不夠清楚，應該寫明捐款是葛摩當地友協捐贈，最後讓全球讀者認為是總統捐的。大部分人只看標題，最後招來不必要的嘲笑，目前相關推文已經被轉發了1.6萬次。