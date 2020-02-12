影／掃光京都口罩！陸女「大賺500萬災難財」PO網炫富：數錢數得指甲都磨掉了

記者陳俊宏／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情延燒，但住在日本京都的一名大陸女業務狂掃口罩，甚至拍下兩大捆2000萬日幣（約新台幣547萬元）炫富，「清點一下這半個月來賣口罩賺的錢，忙活了這麼久也只賺了這麼點，沒想到數錢數得指甲都磨掉了…雖然我讓國內同胞高興了，可是讓日本人失望傷心絕望 ！」對此，許多大陸網友看不下去嗆肉搜，「日本華人圈都是她，在日華人華僑都在捐口罩時，發國難財賺了幾千萬日幣！」

▲女業務從醫院搬走口罩等醫療物品，開心比YA拍照。（圖／翻攝「東京新青年」微信公眾號）

「東京新青年」微信公眾號踢爆這起事件，表示據該女業務自己發的朋友圈來看，她的口罩均來自於某病院和其他一些診所，因她本身經營的事業包含醫療方面的業務，平時和大小醫院診所均有業務往來，關鍵時刻可求個情。

「東京新青年」也貼出女業務和醫師的對話截圖：

女業務：醫療口罩能不能給我一些？現在因為新冠病毒導致口罩不足，想給中國的親屬送一些過去。

醫生：最近新型肺炎肆虐，我們也缺口罩。而且企業有出貨限制，我們也很難拿到。

女業務：我不需要很多，能給我10箱我就很高興了。

醫生：我們醫院也不夠用，實在是夠嗆。但因為是美*拜託的，所以就特別為妳準備5箱吧。

女業務：太謝謝了，我明天去取可以嗎？

醫生：明天上午有研修，請下午過來取吧。

女業務：好開心呀，謝謝啦。

▼女業務和醫師的對話PART 1。（圖／翻攝「東京新青年」微信公眾號）

▼女業務和醫師的對話PART 2。（圖／翻攝「東京新青年」微信公眾號）

▼女業務和醫師的對話PART 3。（圖／翻攝「東京新青年」微信公眾號）

女業務並發文說，「我也真不容易，為了給國內朋友搞一點一點醫療口罩，中午都請醫院院長吃飯，但願不要辜負我這頓烤肉啊。」

女業務還PO出兩捆厚厚的日圓，註明「一小捆100萬，這裡是2000萬日幣。」她說，「清點一下這半個月來賣口罩賺的錢，忙活了這麼久也只賺了這麼點，沒想到數錢數得指甲都磨掉了。看來半年養豬和賣口罩以後，清點利潤的時候還是要用點鈔機，或者一律採取微信二維碼掃描收款，不然可惜我花了17000日圓做的漂亮指甲。」

女業務甚至表示，「雖然代買口罩不賺錢，可是請允許我炫富一下，最近我戴的口罩是N95，吃的保健食品是最高級版本，因為我知道預防疾病應該從免疫力著手。」

▼女業務從醫院搬走口罩等醫療物品，開心比YA拍照。（圖／翻攝「東京新青年」微信公眾號）

▲▼女業務稱，掃光京都所有口罩。（圖／翻攝「東京新青年」微信公眾號）

女業務還稱，「你們千萬不要把我在京都大街小巷收口罩的事情公布出去啊，雖然我讓國內同胞高興了，可是讓日本人失望傷心絕望 ，有過我足跡的地方基本上空了貨架，他們知道我是罪魁禍首會在我家門口堵我的。我今天已經決定了，明天開始絕對不去跟日本人搶口罩了，因為京都已經沒有了。」

此事引發譁然，許多大陸網友大罵，「太可恨了，這麼明目張膽發國難財，不人肉她，我都睡不著覺」、「日本華人圈都是她，在日華人、華僑都在捐口罩時，發國難財賺了幾千萬日幣，還在朋友圈曬。」

▲▼陸女PO出2000萬日圓炫富，「沒想到數錢數得指甲都磨掉了。」（圖／翻攝「東京新青年」微信公眾號）

▼陸女PO說自己戴N95口罩、吃最高級保健食品。（圖／翻攝「東京新青年」微信公眾號）

▼陸女說，「雖然我讓國內同胞高興了，可是讓日本人失望傷心絕望 ，有過我足跡的地方基本上空了貨架。」（圖／翻攝「東京新青年」微信公眾號）

▲▼大陸網友大罵這名女業務。（圖／翻攝「東京新青年」微信公眾號）