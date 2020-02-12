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病毒潛伏期最長24天？鍾南山研究中「僅1例」：以此為依據是不科學的

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲針對疾病最長潛伏期為24天，鍾南山認為外界不應過度解讀。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎，NCP）疫情影響全球，先前的研究指出病毒最長潛伏期為14天，但大陸專家鍾南山又發論文稱潛伏期最長可達24天。對此，他11日澄清，論文是採用1099名病患綜合分析出來的，其中只有1例患者的病毒潛伏了24天，所以他認為以此為疾病的最長潛伏期是不夠科學的。

鍾南山領銜的研究「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」9日在「medRxiv」上發表，當中顯示了鍾南山等人對1099例（截至1月29日）新冠肺炎確診患者的臨床特徵進行了回顧性研究。研究發現，新冠肺炎的中位潛伏期為3.0天，最長可達24天。

對此，據《央視新聞》報導，鍾南山11日接受訪問時指出，稍早發布的論文是一個預印版（pre print server），當中的1099例新冠肺炎患者的臨床特徵，是全國30個省、自治區和直轄市共計552家醫院提供臨床的數據，是他的研究團隊對患者臨床特徵進行綜合分析的。

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

鍾南山補充，他們預印版裡所寫的潛伏期，有的是透過患者的口述記錄下來的，「我們根據患者講述過接觸傳染源時間以及症狀最早出現的時間進行計算，最長的是24天，但實際上真正敘述有24天的病人只有1例，也就是說1099例中只有1例。」

他認為，以此僅有的1例患者作為疾病的最長潛伏期是「不夠科學」，「既往其它疾病也有先例，如狂犬病。」此外，他還說，「我們的研究顯示所有患者潛伏期的中位數是4天，此外，我們在這篇文章即將報導四分位間距，分別是2天與7天（即差距為5天），其更加科學地反映人群的總體情況。」

據悉，預印版是需要徵求更多的同行意見，按照預印版的官方要求，其信息並不能給媒體引用，也不能指導臨床，必須要經過同行評議。因此鍾南山認為，對於未發表的文章部分信息不應該被外界過度解讀。

▲▼鍾南山接受專訪。（圖／翻攝微博）

▲鍾南山接受專訪。（圖／翻攝微博）

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