情人節毀了！一張圖看2天「鋒面雨彈」怎麼下　下波直逼寒流冷氣團凍4天

▲周四、五兩天全台有雨，西半部、東北部可能有局部大雨或雷雨發生。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

好天氣剩一天！氣象局表示，周三各地天氣穩定，高溫可來到25-27度，不過，周四、五將有鋒面通過台灣，屆時全台有雨，西半部、東北部可能有局部大雨、雷雨發生，緊接著週日再有一波直逼寒流冷空氣來襲，至少還要冷3天。

氣象預報員陳伊秀表示，周三各地天氣穩定、多雲時晴，高溫再回升，從今天大致23-25度，上升至25-27度。不過，周四起天氣將有明顯轉變。

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▲一張圖看鋒面雨彈怎麼下。（圖／中央氣象局）

周四、五受到鋒面通過台灣影響，在鋒面通過前有西南風帶來強盛水氣，全台各地有雨，其中，西半部、東北部有機會出現局部大雨，對流旺盛時更可能會有雷雨發生，花東、高屏地區降雨雖不到很劇烈，但仍會有局部短暫陣雨，周六降雨則會趨緩下來。

周日白天起，又有一道鋒面影響，屆時也幾乎是全台有雨，以北部、東半部降雨機率最高。接著逼近寒流等級的強烈大陸冷氣團南下影響，北部一早高溫20度，越晚越冷，氣溫將溜滑梯式下降，其他地區從晚上起也會明顯轉冷。

▲下一波冷空氣強度直逼寒流，將從周日起冷到下周三，最低溫探9度，空曠地區甚至更低。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象局表示，下一波冷氣團將從周日起影響至下周三，下周一台南以北、宜蘭地區低溫都在12度以下，北部、中彰投在10度左右，竹苗僅剩9度，空曠地區還會再低1~2度。

到了下周二，低溫範圍還會更廣，整個西半部低溫都在11度以下，竹苗再降至8度，空曠地區還會更低。整體來說，下周一至三的晚上至清晨這段時間，都會相當寒冷。