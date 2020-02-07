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為愛再慘也願意！最能陪戀人吃苦的星座TOP3　遇到不離不棄的他就別再鬆開手

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▲▼星座,吃苦,牡羊,巨蟹,水瓶。（圖／翻攝自Pixabay）

▲人生路上會碰上不少困難，若有能夠同甘共苦的另一半，更有走下去的動力。（圖／翻攝自Pixabay）

生活中心／綜合報導

如果碰到人生低潮時，還得面對「夫妻本是同林鳥，大難來時各自飛」的狀況，肯定會讓人更難過，反之在各種卡關時，身邊的愛人仍然不離不棄，願意陪著一起努力，說出「只要是你，再苦也沒關係！」，那真的是會令人非常感動，《星座好朋友》特別整理出最能陪愛人「吃苦」的星座排行榜TOP3，如果另一半正好是這3個星座，那可要好好珍惜，同患難之後要加倍給對方享福才行。

TOP3：牡羊座

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牡羊座雖然給人大咧咧、一副好傻好天真的印象，但只要有需要牡羊座挺身而出的地方，他們絕對會全力以赴給予幫助的。單純的牡羊座，總是一心一意希望自己能夠幫助別人，而不在乎自己是否受委屈，一但被他們認定了，就會對戀人負起全責。

牡羊戀人認真地認為，既然在一起了，對方就是他們最親近的人，他一定要幫助對方度過一切難關，所以在愛情中的兩個人一旦出現困難，牡羊座一定會共苦。

TOP2：巨蟹座

溫柔的巨蟹座相當戀家，對家人有著強烈依賴感，同時他們也是一個照顧家庭的能手。善於照顧幫助別人的他們，當朋友有難的時候，他們願意傾盡所有的伸出援手，儘管他們非常依賴人，但是在戀愛碰上挫折、需要他們的時候，巨蟹座也有站出來保護愛人的能力。

不論遇到的困難是戀人自己的，還是兩個人都要面對的，巨蟹座的人都願意幫助另一半，有些人甚至是自己扛下這些重任，來達成他們傾盡一生都在追求的安全感以及家庭溫暖。

TOP1：水瓶座

最能陪愛人吃苦的星座是水瓶座！雖然他們常常給人鬼靈精怪、不知道在想什麼的感覺，但是水瓶座的人心中其實是有想法的，只是他們認為與其用說的，還不如直接以行動證明更有說服力。

抱持做比說更有力想法的水瓶座，是非常願意與戀人共苦的，但正是因為他們不擅表達，導致他們的用心經常被忽略。身為水瓶的另一半，只要認真觀察、用心感受，就會發現每次在傷心難過或是覺得堅持不下去的時候，水瓶戀人都會默默陪伴身旁，一直不斷給予力量。

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