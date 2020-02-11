俄羅斯：因武漢肺炎疫情嚴重　交付中國S-400系統將延後

▲俄羅斯S-400防空系統。（圖／路透社）

實習記者魯斯濱／綜合報導

具有俄羅斯官方色彩的軍火商「俄羅斯國防出口公司」（JSC Rosoboronexport）總經理亞歷山大•米赫耶夫（Alexander Mikheyev）表示，由於武漢肺炎疫情嚴重，俄羅斯向中國預定交付的S-400防空系統可能因此延後，合約內容還包括了人員培訓相關事項。此前，中國已在2018年7月完成了對俄羅斯交付的第一套S-400「凱旋」防空飛彈系統的驗收。

S-400是俄羅斯國土防空軍第三代地對空飛彈系統，雷達最大探測距離600公里，用於從超低空到高空、近距離到超遠程的全空域對抗密集多目標空襲，系統採用三種專門導彈對應防空需要，包括遠程40N6、中程48N6、近程9M96，互相彌補，構成多個層次的防空屏障，為現役性能最佳的針對大氣層內飛行目標的遠程攔截／防空飛彈。

目前使用S-400防空飛彈的國家包括俄羅斯、中國、白俄羅斯、阿爾及利亞、印度、土耳其、沙烏地阿拉伯、伊朗、敘利亞，如果加上有意願軍購的潛在客戶，還包括越南、亞美尼亞、哈薩克。

S-400系統不只是賣給中國，印度也是俄羅斯的主要客戶之一。2018年俄羅斯與印度簽署總價超過5億美元（折合新台幣約150億）的天價合約，向印度出售5個團的S-400防空系統。米赫耶夫在上個月接受俄羅斯媒體《衛星通訊社》採訪時表示，將於2025年完成向印度交付5個團S-400防空系統的工作。

據統計，近19年來，「俄羅斯國防出口公司」的軍品年出口規模增長了3倍，從2001年的33億美元（折合新台幣約990億）增至2018年的137億美元（折合新台幣約4100億美元）。

米赫耶夫表示，19年來「俄羅斯國防出口公司」共出口超過1650億美元（約4.9兆新台幣）的軍工產品，簽署了約2300億美元（約6.9兆）的合約。

米赫耶夫表示，「過去19年之間，俄羅斯國防出口公司出口1650億美元的軍工產品，這確保了許多相關企業的財務運轉，並且有經費能夠研發新型武器和裝備，以及生級性能與生產設備。」