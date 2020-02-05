花5.23億美元維修！美軍費茲傑羅號驅逐艦2年後終於歸隊

▲費茲傑羅號損毀慘重。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

美軍費茲傑羅號驅逐艦（USS Fitzgerald DDG-62）2017年6月在伊豆外海與日本郵政（Japan Post）租用菲律賓籍輪船相撞，造成大面積損毀，送回美國維修了2年多，總花費高達5億2300萬美元（約新台幣157億6800萬元），日前終於進行海上測試，準備回歸艦隊。

綜合NavyRecognition、USNI報導，費茲傑羅號3日離開密西西比州帕斯卡古拉（Pascagoula）的船廠，外觀已經沒有當時撞毀的痕跡，目前正在評估船上系統是否符合標準，並進行導航、損害控制、機電系統、戰鬥系統、通信和推進系統的測試。

A rough 32 months: #destroyer #FITZGERALD DDG62 on 17 June 2017 after the collision off Japan; arriving at Pascagoula MS 19 Jan 2018; newly refloated at #Ingalls Shipbuilding on 16 April 2019; spiffy, shiny and looking good on sea trials in the Gulf of Mexico on 3 Feb 2020 pic.twitter.com/iUTKZUN7YQ — Chris Cavas (@CavasShips) February 5, 2020

▲費茲傑羅號重返大海。（圖／翻攝自推特／@CavasShips）

擁有神盾雷達與武器的伯克級戰艦（Arleigh Burke）是美國海軍目前的主力，但2017年發生2起海上相撞事故，其一是6月17日費茲傑羅號與日本貨輪相撞事件，右舷側面大面積損壞，造成7人死亡、3人受傷。另一起是8月21日馬侃號（USS John S. McCain ,DDG-56）在麻六甲海峽與賴比瑞亞籍貨輪相撞，水線處船體受損，造成5人受傷、10人失蹤。