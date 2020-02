花5.23億美元維修！美軍費茲傑羅號驅逐艦2年後終於歸隊

▲費茲傑羅號損毀慘重。(圖/路透社)

實習記者崔子柔/綜合報導

美軍費茲傑羅號驅逐艦(USS Fitzgerald DDG-62)2017年6月在伊豆外海與日本郵政(Japan Post)租用菲律賓籍輪船相撞,造成大面積損毀,送回美國維修了2年多,總花費高達5億2300萬美元(約新台幣157億6800萬元),日前終於進行海上測試,準備回歸艦隊。

綜合NavyRecognition、USNI報導,費茲傑羅號3日離開密西西比州帕斯卡古拉(Pascagoula)的船廠,外觀已經沒有當時撞毀的痕跡,目前正在評估船上系統是否符合標準,並進行導航、損害控制、機電系統、戰鬥系統、通信和推進系統的測試。

A rough 32 months: #destroyer #FITZGERALD DDG62 on 17 June 2017 after the collision off Japan; arriving at Pascagoula MS 19 Jan 2018; newly refloated at #Ingalls Shipbuilding on 16 April 2019; spiffy, shiny and looking good on sea trials in the Gulf of Mexico on 3 Feb 2020 pic.twitter.com/iUTKZUN7YQ