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土耳其買不到F-35！　俄羅斯霸氣宣布：我教你研發「5代戰機」

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▲▼俄羅斯Su-57,T-50。（圖／路透社）

▲俄羅斯宣布要幫助土耳其研發5代戰機。圖為俄羅斯Su-57。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

身為北約組織成員國之一、也是F-35研發國之一的土耳其，因為在今年7月部署俄羅斯S-400防空飛彈系統，遭美國排除在F-35軍購名單，對此俄羅斯霸氣表示，將協助土耳其研發5代戰機。

根據俄媒《衛星通訊社》報導，俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長德米特里•舒加耶夫(Dmitry Shugayev)在杜拜的一個展會上告訴記者，俄羅斯隨時準備在技術上幫助土耳其自主研發第五代戰鬥機。

舒加耶夫說，「從系統的各個角度來看，我們願意為我們的土耳其合作夥伴給予這方面的幫助。他們在生產製造上也取得了巨大的成就，我們可以給予他們重大幫助。」

▲▼ 坑隊友？　美國派12架F35力挺日韓卻「無法發射武器」。（圖／路透社）

▲土耳其身為F-35研發國之一，但是被美國逐出軍購名單。（圖／路透社）

俄羅斯從今年7月開始交付土耳其S-400防空飛彈系統，在土耳其和美國之間引發了外交關係危機，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，S-400將於2020年4月全面服役，對此華盛頓方面以取消向土耳其出售F-35戰機，表達不滿，並且要根據《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）實施制裁，要求土耳其放棄此項交易，以美國的愛國者防空飛彈系統取代。

▲▼殲-20掛彈表演。（圖／CFP）

▲解放軍殲-20也符合5代機定義。（圖／CFP）

第五代戰鬥機（Fifth-generation jet fighter）是目前世界最先進的一代戰鬥機，五代戰鬥機在科技上與前一代最大的差異就是低可偵測性技術的全方位運用，洛克希德•馬丁公司將第五代戰鬥機定義為「在即使攜帶飛彈的情況下也能『全方位』（All-Aspect）隱身、擁有低攔截概率雷達（LPIR）、高性能機身、先進的航空電子設備，以及高度集成的計算機系統，能夠與戰場上的其他單位聯網以了解情況」的戰鬥機。

目前已經開始服役的、符合以上定義的第五代戰鬥機，有美國洛克希德•馬丁生產的F-22猛禽戰鬥機及F-35閃電II戰鬥機，以及中國成都飛機工業集團生產的殲-20威龍戰鬥機。俄羅斯的Su-57則是進入量產階段，尚未正式服役。

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