土耳其國防部長打臉總統：期待軍購美國戰機　買俄國戰機太早

▲土耳其國防部長表示，還是想要美國的戰機。圖為F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

土耳其因為向俄羅斯軍購S-400防空飛彈系統，遭到美國逐出F-35軍購名單，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）甚至想因此轉向，積極與俄羅斯協商軍購Su-57或Su-35的可能性。但土耳其國防部長卻打臉了艾爾段的說法，表態還是期待購買美國戰機。

根據俄羅斯《衛星通訊社》報導，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）在接受NTV電視台訪問時表示，「目前談論還太早，我們是否將購買俄羅斯戰鬥機，需要等待，勢態將如何發展。土耳其是獨立國家，將根據自己的需要作出行動。如果美國拒絕履行供應F-35的義務，我們將尋找其他供貨商。全球有很多種飛機，尋找替代方案並不是問題。但是我們希望與美國合作，因為美國是我們的夥伴」。

▲土耳其與俄羅斯談判軍購Su-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）



土耳其總統艾爾段在今年9月，與俄羅斯總統普丁一起參觀莫斯科航展，當時積極協商軍購Su-57或Su-35的可能性，因此引發華盛頓的強烈反對，土耳其總統府「安全與外交政策委員會」11月甚至針對軍購Su-35向華盛頓表態，「反正跟美國已經很多衝突了，所以這件事也沒那麼重要」。

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！