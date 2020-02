記者詹雅婷/綜合報導

巴基斯坦7日一架正在執行訓練任務的軍機墜毀於旁遮普省城市紹爾果德(Shorkot)附近。俄羅斯衛星通訊社引述空軍最新聲明指出,發生事故的軍機為PAF FT-7PG教練機,在降落白沙瓦空軍基地(Peshawar Air Base)的過程中墜毀。

另據巴基斯坦媒體Arynews報導,空軍已成立委員會調查事發原因。據了解,此次事件並未造成人員傷亡。

Pakistan Air Force Mirage aircraft on routine training mission has crashed near #Shorkot; no loss of life or property reported. #Pakistan pic.twitter.com/nOA9RDHcIc