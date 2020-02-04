盼國艦國造　佐科威親訪印尼首艘自製潛艦「阿魯格羅號」

實習記者羅明輝／綜合報導

印尼總統佐科威（Joko Widodo）上個月27日搭乘專機前往東爪哇（Jawa Timur）泗水（Surabaya）的國營造船廠，針對首艘國產新型潛艦「阿魯格羅號」（KRI Alugoro）進行視察，除了拜訪工廠監督生產線，還實際進入到潛艦內部做檢查。

根據《雅加達郵報》報導，「阿魯格羅號」是第一艘在印尼當地生產製造的新型潛艦，並在南韓大宇造船（Daewoo Shipbuilding）的技術協助下完成研製。去年4月舉行下水儀式後，目前正持續進行後續的海上測試。

▲ 印尼總統佐科威（中）親自巡視自製潛艦「阿魯格羅號」 。（圖／翻攝自印尼國防部）

印尼政府在聲明中表示，「阿魯格羅號的成功建造，讓印尼成為東南亞唯一可以自己製造潛艇的國家。目前它已經在1月21日於峇厘島進行了潛水深度（NDD）測試，以檢驗它已建造的90%進度是否確實完成。」

佐科威受訪時提到，「我認為，這次是印尼與南韓很棒的雙邊合作，我們獲得了第一艘自製潛艦「阿魯格羅號」的技術轉移。我期待印尼能夠盡快邁向『全面自主研發與製造潛艦』的階段。」

印尼為實現2024年國防升級計畫，在2011年與南韓簽訂合約，撥出一筆11億美元（約新台幣332億）的經費，向大宇造船購買了3艘「納加帕薩級」（Nagapasa-class，韓稱「張保皋級」）柴電混合動力的潛艇。其中兩艘潛艇在韓國建造後，分別於2017、2018年送往印尼；至於三號艦「阿魯格羅號」則是在韓國工程師的協助下，於印尼泗水造船廠製造完成。

▲ 阿魯格羅號。（圖／翻攝自PT PAL公司官網）

據了解，阿魯格羅號全長61.3公尺，排水量大約1400噸，可容納40人，水下最大速度21節。它擁有4具柴油發動機，續航能力1萬海里，最多可潛航50天。除此之外，它還裝備8具533公釐魚雷發射管，可發射反艦自導魚雷以及潛射反艦飛彈（UGM-84 Harpoon），可說是戰力十足。

佐科威在巡視阿魯格羅號後，隨即與部長、相關人員舉行了一場私人會議，就主要的武器防禦系統的發展進行討論。