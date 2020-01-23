俄「國防出口公司」出口額130億美元　總經理怒嗆：遭制裁還是要保持

▲「俄羅斯國防出口公司」出口額達130億美元遭到制裁。圖為S-400飛彈系統。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

具有俄羅斯官方色彩的軍火商「俄羅斯國防出口公司」（JSC Rosoboronexport），2019年的軍品出口額達到130億美元（約新台幣3900億）儘管因此遭到制裁，還是會維持堅持達到過去出口額的水準。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，總經理亞歷山大•米赫耶夫（Alexander Mikheyev）表示，「2019年的軍品出口計劃保持著前三年的水準，儘管遭受制裁，我們認為這完全是不正當競爭的體現，但是，近幾年來公司的年出口額超過了130億美元，而且我們不會降低這一標準」。

據統計，近19年來，「俄羅斯國防出口公司」的軍品年出口規模增長了3倍，從2001年的33億美元（折合新台幣約990億）增至2018年的137億美元（折合新台幣約4100億美元）。

▲儘管遭到制裁，「俄羅斯國防出口公司」還是堅持達到出口額。圖為蘇愷35戰機。（圖／達志影像／美聯社）



米赫耶夫表示，19年來「俄羅斯國防出口公司」共出口超過1650億美元（約4.9兆新台幣）的軍工產品，簽署了約2300億美元（約6.9兆）的合約。

米赫耶夫表示，「在19年的時間裡，俄羅斯國防出口公司出口了總額超過1650億美元的軍工產品，這確保了許多軍工企業的財務運轉，並使其能夠投入研發新型武器和裝備，以及生產設備的升級改造。」

►美麗最大的祕密，就是買進來變美麗！