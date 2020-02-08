台北燈節星海燈廊打造網美熱點　東森購物580萬紅包大方抽

▲2020台北燈節登場，東森購物以數千顆 LED打造「夢幻星海燈廊」，坐落於捷運西門站4號出口。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

2020台北燈節即日起於台北西門及南港盛大登場，展開為期9天的精彩光影秀。東森購物連續三年響應台北燈節，今年於捷運西門4號出口打造夢幻星海燈廊，更霸氣發出總金額高達580萬元的東森幣大紅包。





▲浪漫的「夢幻星海燈廊」成為2020台北燈節網美打卡點。

東森購物以數千顆 LED 打造「夢幻星海燈廊」，坐落於捷運西門站4號出口，星型設計搭載多層次光影變化，彷彿漫步於星海下，營造浪漫氛圍，是今年燈節不可錯失的網美拍照點。東森購物同時推出「金鼠轉手氣 百萬紅包大方抽」好康活動，自2/8 (六) 至2/16 (日) 燈節期間，民眾只要於東森購物夢幻星海燈廊專屬燈箱上掃描QR Code，並成功登入東森購物會員，即有機會獲得每日限量 6,600 份，$66/ 88/ 188/ 2020元面額不等的東森幣紅包，總金額達580萬元。





東森旗下美妝知名品牌「東森自然美」也在燈節期間加碼同樂，舉辦「鼠妳最美」好康抽獎活動，有機會獲得東森自然美NB-1活膚臉部護理課程。

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