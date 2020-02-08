成大急編百萬專款　採購防疫物資及投保人員意外險

▲成功大學暫撥100萬元防疫預算，以利各相關單位快速採購口罩、隔離衣、手套、帽套等防疫物資，為宿舍管理員投保300萬元意外險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學防疫工作如火如荼展開，校方為搶時效，已暫撥100萬元防疫預算，並視需求增撥，以利各相關單位快速採購口罩、隔離衣、手套、帽套等防疫物資，另考量到宿舍管理員在協助集中在校住宿、進行居家檢疫的港澳生的可能風險，成大也將首度為其投保300萬元意外險。

成大指出，公務單位採購流程繁瑣，防疫工作時間重於一切。成大2月7日防疫會議指示，優先撥出100萬元防疫專款預算，授權成大防疫小組召集人副校長張俊彥、副召集人主任秘書李俊璋隨時動支，以減少不必要的行政流程，有效提高行政效率。

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主任秘書李俊璋指出，校園公共區域的消毒及澳港生住校居家檢疫期間的消毒，對酒精、漂白水需求量都很大。此外，學生入住後，與學生接觸的第一線人員還會需要大量的口罩、帽套、隔離衣，這些都要有足夠的數量。另外，2月10日到14日學校派專人、租用專車到高雄、桃園機場接澳港生，接機人員、司機都要口罩，車輛內部也要消毒，都急需經費支應，非常時期要有非常的作法，防疫第一。

成大將騰出宿舍供港澳學生居家檢疫之用，安排4名宿舍管理員協助學生相關的日常生活，如送餐、量體溫等，管理員承受的風險不容輕忽，為此，特別為4人每人投保為期1個月300萬元意外險，也會視需要而延長保險時間。