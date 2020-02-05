在線閱讀3個免費英文電子書網站　宅在家防疫不耍廢

▲學生延後開學，該如何安排孩子多出來時間，閱讀是一項不錯的選擇。（圖／視覺中國CFP）

記者洪菱鞠／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，為防止群聚感染，教育部日前宣布高中以下延至2月25日開學，寒假多放了2周，卻讓家長感到焦慮，憂心孩子的學習受影響或是在家耍廢，其實現在有不少線上學習平台，在網路上免費提供學習課程，可以多加利用之外，也有免費的英文電子書網站，透過閱讀來打發時間，同時學好英文。

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▲https://www.kidsworldfun.com/ebooks.php。（圖／翻攝自freekidsbooks官網）

Kind World Fun雖然是一個專為兒童打造的教育網站，但使用年齡層小至幼兒、大到國中生，都能找到合適程度的教材學習，站上不僅收錄了豐富的英文故事書、動畫故事圖書，可選擇線上閱讀或下載PDF檔來閱讀，另有詩歌、笑話、科普、影片、小測驗等各類型資源，把學習變得更好玩，讓孩子從此愛上英文。

▲https://freekidsbooks.org。（圖／翻攝自freekidsbooks官網）

想提高英文水平，freekidsbooks這個網站也很推薦加入我的最愛。除了提供繪本、章節小說，根據幼兒、孩童、青少年等不同族群，站上英文書初步先做好分類，方便挑選，而實際點擊書籍後，每本書除了介紹主要內容，還詳細列出適合閱讀的年齡、年級、類別以及讀者評分等，同樣可選擇線上閱讀或下載PDF檔。此外，對於想尋找特定主題書籍的人，只要在搜索框輸入關鍵字，網站也會立刻搜尋出所有相關書。

▲https://www.oxfordowl.co.uk/for-home。（圖／翻攝自oxfordowl官網）

oxfordowl是英國牛津大學出版社旗下的少兒英語學習網站，免費註冊後，即可享受繪本、傳記、科學等各類電子書籍，其中也包括牛津出版社出版過的童書系列，像是由英國著名兒童作家Roderick Hunt與多位兒童語言教育專家共同編寫，被稱為孩子學英語的暢銷分級讀物「Oxford Reading Tree」，該系列的部分叢書也被上架到網站。而除了用看的，還可以用聽的，聽力、閱讀一次練起來。