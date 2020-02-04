年輕人高CP值保單來了！康健人壽推「終身型意外險」：千元保費享最高1200萬保障

▲小零錢就能擁有最高1200萬元意外保障！高CP值保單最適合初出社會的年輕族群、負擔家庭經濟的三明治族群，或經常出差的高階白領族群加強意外防護。（圖／康健人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

意外事故難料，也是國人十大死因中第6名。為了幫助年輕人和中壯年族群補強失能保障缺口，康健人壽宣布推出市場上少見提供高額保障的「終身型意外傷害保險」，青壯年族群每月平均支出1000元左右的保費，就能打造最高1200萬元的意外傷害保障，身故及因意外引起的失能、住院、手術、重大燒燙傷等都有保障。

根據衛生福利部2018年死因統計顯示，意外事故為國人十大死因中第6位，在25歲至44歲人口的死因排名更是高居第3位，凸顯加強意外傷害保障的重要性。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，保險最重要的功能就是保障自己無法負擔的風險，意外突然降臨時可能導致無法工作而收入中斷，甚至造成失能需要長期照護，不論生活或工作都會有很大影響。

「因此，意外險是人生的基礎防護罩。」邵駿崴建議，年輕人和中壯年族群及早用保險轉嫁風險，避免意外發生時侵蝕辛苦存下的儲蓄，同時可利用保險金補貼工作中斷時期的生活開銷，妥善照顧家人，防患未然之外也買一份安心，守護自己更守護家人。

▲康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）。（圖／記者楊絡懸攝）

邵駿崴指出，有別於一般意外險大多屬於每年續約的定期險，最多只能續保到75歲，「康健人壽鍾愛意生終身傷害保險」滿足了消費者以有限預算提高意外保障的需求，且從保費成本和效益而言，此保單為純保障的終身意外險，因此保費更為經濟實惠。

該保單特色在於，消費者能用相當於定期險的保費輕鬆獲得終身保障，最適合初出社會的年輕族群、負擔家庭經濟的「三明治族群」或經常出差的高階白領族群加強意外防護。

邵駿崴提醒，初出社會的年輕人很容易因為沒有預算或自恃身體好而不買保險，卻忽略了收入有限、代表自己承擔風險的能力也較低，因此他建議年輕人掌握先保障後儲蓄的原則，用保險轉嫁風險，才能無後顧之憂地追求精彩人生。

年輕人每逢假日就喜歡外出走跳，該保單一次投保就能擁有終身意外保障，因此出遊時也不用擔心忘記購買保險，隨時都能安心出發。康健人壽表示，「鍾愛意生」專案也針對一些常見意外提供貼心防護，例如，發生脫臼狀況須進行手術治療，除了手術給付之外，另提供1倍保額的脫臼手術保險金；超過5公分的臉部創傷縫合處置，給付高達10倍保額的保險金等。

▲康健人壽「鍾愛意生終身傷害保險」5大特色。（圖／記者楊絡懸製表）