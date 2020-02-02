投保意外傷害險「要誠實告知職業」！謊報貪便宜保費…保險公司有權不理賠

▲民眾購買意外險必須了解保單的規則。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

「購買意外傷害險之前，一定要了解保單內容！」產險業者提醒，民眾投保任何保險前，都必須閱讀條款規定，像是意外險會依據職業的不同，劃分成不同等級的費率，繳交的保費也將有所不同，因此，民眾投保時，必須詳實告知真正的職務，以免申請理賠時發生爭議。

產險業者表示，意外險費率是根據職業的風險劃分為1級至6級，像是內勤工作、行政工作等職務，外出時間較短，因此投保的風險等級就會被歸類成1級，保費相對便宜；但像是時常出外奔波的業務員、美食外送員等外勤工作，因交通風險高，級數就會被分到第2級，保費也較貴。

也就是說，當風險級數越高，代表該職業所面臨的風險就越高，保費也會比其他職業來得高；有些職務還會被保險公司判定成風險第6級最高級，甚至拒保。

產險業者提醒，民眾須了解「職業風險等級」是保險公司根據職務內容等條件核定，因此，投保前若對業務員有所隱瞞，或是投保後變更職業、卻未更改職業風險等級，當發生事故時，保險公司就有可能會根據短收的保費比例，打折保險理賠金，甚至不予理賠。

此外，美食外送員在投保意外傷害險時，也要注意汽、機車險是否區分為「營業用車險」，除了在投保前必須要詳實告知用途之外，也可以直接加保營業用機車險或附加條款，以免發生意外時，沒辦法獲得任何保障。