　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

投保意外傷害險「要誠實告知職業」！謊報貪便宜保費…保險公司有權不理賠

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲民眾購買意外險必須了解保單的規則。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文無關）

▲民眾購買意外險必須了解保單的規則。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

「購買意外傷害險之前，一定要了解保單內容！」產險業者提醒，民眾投保任何保險前，都必須閱讀條款規定，像是意外險會依據職業的不同，劃分成不同等級的費率，繳交的保費也將有所不同，因此，民眾投保時，必須詳實告知真正的職務，以免申請理賠時發生爭議。

產險業者表示，意外險費率是根據職業的風險劃分為1級至6級，像是內勤工作、行政工作等職務，外出時間較短，因此投保的風險等級就會被歸類成1級，保費相對便宜；但像是時常出外奔波的業務員、美食外送員等外勤工作，因交通風險高，級數就會被分到第2級，保費也較貴。

也就是說，當風險級數越高，代表該職業所面臨的風險就越高，保費也會比其他職業來得高；有些職務還會被保險公司判定成風險第6級最高級，甚至拒保。

產險業者提醒，民眾須了解「職業風險等級」是保險公司根據職務內容等條件核定，因此，投保前若對業務員有所隱瞞，或是投保後變更職業、卻未更改職業風險等級，當發生事故時，保險公司就有可能會根據短收的保費比例，打折保險理賠金，甚至不予理賠。

此外，美食外送員在投保意外傷害險時，也要注意汽、機車險是否區分為「營業用車險」，除了在投保前必須要詳實告知用途之外，也可以直接加保營業用機車險或附加條款，以免發生意外時，沒辦法獲得任何保障。

 
ET快訊
武漢400台人確定包機返台！一落地「先隔離14天」有人猶豫了
中國境外「武漢肺炎死亡首例」！菲律賓證實：44歲武漢男昨身亡
謝和弦「剃光頭」近況曝！放閃莉婭：霸凌我們全家中武漢病毒
LIVE／義大利、越南停航風波　吳釗燮向國際發聲「台灣非屬中
這3種人務必戴口罩！抗SARS專家「健康民眾不需戴」最有效預
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

投保意外傷害險「要誠實告知職業」！謊報貪便宜保費…保險公司有權不理賠

保單借款「不超過保價金90%」！低利率貸款優先選擇　發揮資金最高效益

騎機車發生車禍「高比例嚴重傷亡」！保險業提醒：意外傷害險才有具體保障

投保時勾選「保額增加權」好處曝光！按原年齡計費　還可適時提高保障

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》第4集就上床　腹黑年下男「都本壘打了！」威脅交往

投保意外傷害險「要誠實告知職業」！謊報貪便宜保費…保險公司有權不理賠

保單借款「不超過保價金90%」！低利率貸款優先選擇　發揮資金最高效益

騎機車發生車禍「高比例嚴重傷亡」！保險業提醒：意外傷害險才有具體保障

投保時勾選「保額增加權」好處曝光！按原年齡計費　還可適時提高保障

7大學延後開學防武漢肺炎！城市科大明起入校量額溫「一發燒送觀察」

沒事狂打110…苗栗男跩嗆所長：你老婆給我搞7次！一頭撞破玻璃　囂張下場曝

10月大男嬰也中標！北京新增15例武漢肺炎　2患者否認湖北接觸史

3千片口罩免費送！台中里長佛心來著　里民半小時領完超開心

中職／球速不見了　黃亦志忘掉重新來過

光頭男扮道士誆「消災轉運」硬上多女！孩童也不放過…還嗆：說出去遭天譴

全台掀口罩之亂...飼主見二哈「拿去玩」氣炸：我買不到了！

下雨天採果不怕泥濘！內湖「採草莓、走吊橋」一日遊走春

慣竊寒夜偷5熱水器滿載收工　下班警當街人贓俱獲！他還怨「很難拆」

不斷更新／菲律賓累積2例確診「1中國男不治」　全球疫情一次看

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

保險熱門新聞

保單借款「不超過保價金90%」！低利率貸款優先選擇

騎機車發生車禍「高比例嚴重傷亡」

武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

投保意外傷害險「要誠實告知職業」

「保額增加權」有好處！　按原年齡計費　還可適時提高保障

5大壽險12月狂賠逾150億元　富邦人壽虧55億最慘

台壽砸62億投資洲際棒球場開發案

一張表懂車禍調解官要看的單據

養殖漁業災損　富邦產險理賠135萬

出國前忘記買旅平險　機場買比網路投保更完整

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

「實支實付醫療險」有規定　一次看懂！

15家產險申訴率　國泰拿最低

更多熱門

相關新聞

台壽砸62億投資洲際棒球場開發案

台壽砸62億投資洲際棒球場開發案

中信金旗下台灣人壽今（31）日召開董事會通過，以62.1423億元為上限，分次參與午資公司辦理各次普通股現金增資，以維持99%持股比例，並依台中洲際棒球場開發案投資計畫，投入資金興建及營運。

養殖漁業災損　富邦產險理賠135萬

養殖漁業災損　富邦產險理賠135萬

史上新高！壽險業2019匯損2,912億

史上新高！壽險業2019匯損2,912億

台灣金融業在大陸曝險金額1.99兆

台灣金融業在大陸曝險金額1.99兆

武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

關鍵字：

意外險傷害險意外傷害險職業機車保險風險保險雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

小S遭爆在日本問「哪可買口罩」　網酸爆

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

網瘋搶口罩防肺炎！醫揭「戴一整天3慘後果」

失聲3個月！醫一照他聲帶「整片菜花田」驚：玩太嗨了

快訊／網爆高爾宣「無縫同團女成員」　他親揭真相！

特斯拉自不花錢跑環台1圈半距離

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

捐贈物達37億元！醫院只有3000篇口罩　紅十字會：痛心

更多

最夯影音

更多
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！
【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面