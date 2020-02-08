WHO刪李文亮哀悼文　林昶佐：在中國生死都被卑微的掌控





▲李文亮。（圖／翻攝《生命時報》）

記者黃巈禾／台北報導

武漢肺炎「吹哨人」李文亮因感染武漢肺炎，6日晚間病逝，享年34歲。世界衛生組織（WHO）6日在推特發文哀悼，卻在幾個小時後刪文。對此，立委林昶佐直言，究竟是受到何方壓力，大家心知肚明。

李文亮是武漢中心醫院的一名眼科醫生，去年12月30日看到病患的檢驗報告，呈SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，在微信群組發布「確診了7例SARS」來提醒其他醫生同學，此舉遭警方調查並要求簽下訓誡書，但因而被稱為武漢肺炎的「吹哨人」，隨後他也感染武漢肺炎，6日病逝。

對此，林昶佐7日在臉書表示，中國第一時間打壓消息，武漢公安指控李文亮是造謠，逼迫簽下訓誡書，反省揭露行為，造成民眾誤信疫情是謊言，沒即時採取防護措施，也導致寒蟬效應知情者不敢說出真相，最終疫情一發不可收拾。

林昶佐指出，對於李文亮的積極揭露，公安武昌分局發出訓誡書，指「你的行為嚴重擾亂了社會秩序。你的行為已超出了法律所允許的範圍，違反了《中華人民共和國治安管理處罰法》的有關規定，是一種違法行為！公安機關希望你積極配合工作，聽從民警的規勸，至此終止違法行為。你能做到嗎？」、「我們希望你冷靜下來好好反思，並鄭重告誡你：如果你固執己見，不思悔改，繼續進行違法活動，你將會受到法律的制裁！你聽明白了嗎？」



林昶佐提到，面對國家機器的壓迫，李文亮只能在訓誡書上寫下「能」、「明白」，並捺上手印，連李文亮急救的過程與過世的時間中國媒體前後版本不一，引發中國網友群起憤慨，要求真相、要求不刪文的言論自由，「在中國，生與死都如此的被卑微的掌控著」。



林昶佐痛批，讓人生氣的是，WHO在推特發文指出「對於李文亮醫師的過世感到悲傷，並永懷他對於新型冠狀病毒的作為」；隨後刪除該篇貼文並改稱「WHO沒有任何關於李醫師的狀態訊息」，究竟是受到何方壓力，大家心知肚明。



林昶佐認為，這是一場人類對抗病毒的戰役，也是為了人命而無可避免須挑戰中國政府極權統治的過程，台灣必定跟國際社會支持人道與民主的朋友站在一起，莫忘李文亮醫師，莫忘挺身而出的人們。