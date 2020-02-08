一天內生產12萬個N95口罩！　湖北預計下周達到「自產自足」

▲湖北省今日已生產出12萬個N95口罩。（圖／翻攝湖北之聲）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情持續延燒，確診和死亡人數持續升高，防疫物資也出現短缺的現象。不過，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部透露，今天之內，省內企業已生產出超過12萬個N95口罩，預計將在下周實現「自產自足」。

據湖北之聲報導，為了進一步提升防疫效果，大陸近期提出多項政策，希望能讓緊缺醫療物資產快速釋放。其中，包括企業生產急需醫療防護用品，最高可獲得80%的設備投資補貼；央行專項再貸款精準投向重點疫情防控保障企業，企業實際融資成本降至1.6%以下；實行一企一調度、一廠一駐點、重點地區派駐專班制度，全力以赴督促企業生產等。

由於多項政策發揮效力，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部指出，今天省內企業自產N95口罩已超過12萬個，預計下周可實現N95口罩自產自足，供需矛盾大大緩解。

▲湖北勝預計下周達到「口罩自產自足」。（圖／翻攝湖北之聲）

此外，武漢肺炎疫情加速擴散，湖北省日前除了宣布「封省」，更宣告「封村」的政策，村與村之間只能留下一條應急專用的通道，平時由專人把守，其他路口全數封閉，引起許多網友議論。

據《人民日報》報導，湖北省疫情防控指揮部所發布的通知顯示，將對農村疫情防控進行「村組封閉管理」，村與村之間只留下一條應急通道，由專人把守，其餘路口全數封閉，應即通道以車輛隔離，其他區域採取織網、圍欄以及水馬等應隔離方式。

緊急通知中也指出，為了配合補給，每個村落全面推行生活物資集中代買的政策，每村推派一名專人，負責全村的物資採購，集中統計需求，挨家挨戶送上門，最大限度降低居民出行的頻率。

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