長者趴趴走！重慶暫停「公交免費卡」　網讚爆：其他城市學起來

▲武漢肺炎疫情嚴重，重慶「出奇招」來降低老年人出門的機會。（示意圖／記者林敬旻攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎的疫情處於高峰時期，適時的避免聚會、接觸人群，都能降低被感染的機會，重慶市為了讓長者減少出門的頻率，居然率先出招，2月8日起，全面暫停使用老年人公交免費卡。想不到這招一出，竟引來大批網友紛紛叫好，認為這樣能避免老年人「到處跑」，甚至還希望其他城市也跟進。

據《香港01》報導，重慶城市交通開發投資（集團）有限公司日前發布了《關於疫情期間主城區老年人公交免費卡暫停使用的通告》（下文簡稱《通告》），內容表明，為了長者的生命安全及健康著想，自8日起，全面暫停使用重慶主城區老年人公交免費卡，直至重慶重大突發公共衛生事件一級響應結束為止。

《通告》指出，疫情目前仍處高峰，因此當地特別關注長者搭乘大眾交通運輸工具的相關問題。老年人搭公車的比例已超過25%，然而他們的免疫力卻不佳，為容易感染的族群，因此當地才決定發布《通告》，以「暫停使用免費卡」來減少長者出門的頻率，也藉此降低與人群聚集的機會。《通告》也呼籲民眾，務必勸導長者減少出門，積極配合疫情的防控。

《通告》才發出沒多久，立刻引來網友大力支持，「做得好！部分老年人真的太不聽勸」、「好樣的，其他城市學起來」、「早就應該這樣子做了」、「現在少出門是為了疫情」、「65歲以上的基本不上班，又不用接送孫，到處晃幹嘛」。不過也有網友認為，有些長者沒有子女幫忙照顧，這樣的方案很可能造成他們生活上的不便，應該能有更好的配套措施。