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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

首度取消現場觀眾　央視元宵晚會調整為「抗疫特別節目」

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▲大陸2020春晚節目《愛是橋樑》。（圖／翻攝央視）

▲大陸2020春晚節目《愛是橋樑》。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》8日晚間將推出《2020年元宵特別節目》，與往年不同的是，受到新型冠狀病毒肺炎擴散影響，節目首次取消現場觀眾及直播環節，改由數個情景報告和詩歌朗誦組成，抗疫原創歌曲《站在一起》也會在現場亮相。據悉，央視春晚節目中的6位主播，在白岩松的率領下，將再次登台演繹情景報告，並連線前線醫護人員。

《央視》報導，《2020年元宵特別節目》是由單體節目錄製再合成，不會像往年一樣安排央視春晚的落選節目。這檔元宵特別節目時長為一個多小時，包括張國立、劉勁、張凱麗等多位老牌藝術家應邀參加抗擊新冠肺炎詩歌朗誦。

▲2020央視元宵特別節目。（圖／翻攝央視）

▲2020央視元宵特別節目。（圖／翻攝央視）

此前釋出的節目單中，包括多個歌唱舞蹈及魔術表演，如主持人董卿、李思思等與劉嘉玲、劉亦菲、趙雅芝表演旗袍舞《中國最美》。電影《緊急救援》男主角彭于晏、大陸女排隊長惠若琪、鋼琴家郎朗、歌手莫文蔚、那英等人，都將登台演出。

據了解，央視元宵晚會通常做為春節的最後一檔重頭戲，精彩度往往不下央視春晚，但由於今年節目調整為以抗疫為主軸，因此，此前釋出的節目單或將有多處調整。

而在央視春晚中由主持人白岩松、康輝、水均益、賀紅梅、海霞、歐陽夏丹演繹的情景報告《愛是橋梁》，獲得廣泛討論。這場元宵特別節目，將由白岩松再創作情景報告，仍由包括他在內的6位新聞主播朗誦。
 

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