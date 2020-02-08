年僅34歲卻死於武漢肺炎！專家揭「李文亮喪命原因」：患者是海鮮市場老闆

記者洪珮瑄／綜合報導

隨著武漢新型肺炎疫情持續升溫，大陸國家衛健委曾表示，老年人因為抵抗力較弱，所以容易罹患肺炎或其他病狀。不過，湖北武漢的眼科醫師李文亮年僅34歲，6日卻因不敵新型冠狀病毒而離世，引起外界震驚。對此，浙江大學附屬第一醫院感染科主任喻成波認為，因為李文亮的患者是海鮮市場老闆。

▲李文亮堅守抗疫第一線，最後染病不治身亡。（圖／翻攝微博、微信）

喻成波表示，病毒感染的發病機制包含2個因素，人體本身的抵抗力是最重要的，其次就是感染病毒的毒力和數量。他強調，根據在一線的經驗，年齡60歲以上的病情比較重，因為年紀偏大的人本身會有一些糖尿病、高血壓、腎病等疾病，容易引發併發症。

不過，喻成波指出，「一般來說，雖然年輕人的病情會較輕，但是李文亮去到一線後，所負責的患者中，其中一位是華南海鮮市場的老闆，就我們理解的情況來說，這個老闆可能是長期接觸野生動物而感染，是一代傳染源，病毒載量較高。」

綜合陸媒報導，李文亮是最早察覺疫情的8名醫生之一，他在去年12月30日看到一份病人的檢測報告，顯示檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，讓他瞬間察覺到危險性，因此他便在自己的同學群裡告誡疫情情況。

▲李文亮病逝讓許多人感到相當心痛。（圖／翻攝澎湃新聞）

據李文亮當時的傳訊內容顯示，他向告誡，「冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型。大家不要外傳，讓家人親人注意防範。」沒想到，隔天武漢當局發布通報，稱有網民在網路上散播不實消息，已傳喚8名違法人員，且其中一名就是李文亮。

一個月過後，李文亮從造謠者變成新型冠狀病毒感染者，他隨後在自己的微博上寫道，「核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了。」如今，李文亮病逝，不少武漢民眾得知消息後，自發性前往醫院門口獻花致意；另外，也有網友號召民眾共同點燈、吹口哨，紀念這位用生命預警的英雄。

►就算爬到樹上！妳還是很美

