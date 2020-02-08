陸中央為疫情佈局　衛健委副主任王賀勝調湖北省委、常委

記者蔡紹堅／綜合報導
《湖北日報》8日報導，中共中央近日批准，王賀勝擔任湖北省委委員、常委。值得注意的是，王賀勝此前擔任大陸國家衛生健康委員會副主任、黨組成員，長期在醫療衛生系統工作，象徵中共中央對戰勝疫情的決心與佈局。
王賀勝簡歷：
1979.09—1984.08，天津醫學院衛生系衛生專業學生。
1984.08—1987.07，天津醫學院衛生系團總支書記（其間：1985.09—1987.07，在南開大學政治學系思想政治教育專業學習）。
1987.07—1988.07，天津醫學院八年制學生辦公室團總支書記。
1988.07—1989.10，天津醫學院團委副書記（正科級）。
1989.10—1992.11，天津醫學院團委副書記（副處級）。
1992.11—1994.09，天津醫學院團委書記（副處級）。
2010.05—2014.06，天津市衛生局黨委書記、局長（其間：2013.09—2014.01，在中央黨校第三十五期中青年干部培訓一班學習）。
2014.06—2014.12，天津市衛生和計劃生育委員會黨委書記、市衛生和計劃生育委員會（市愛國衛生運動委員會辦公室）主任。
2015.07—2016.08，天津市委常委、宣傳部部長。
2016.10—2018.03，國家衛生和計劃生育委員會副主任、黨組成員、國務院醫改辦主任。
2018.03—2020.02，國家衛生健康委員會副主任、黨組成員。
2020.02—，湖北省委常委、委員。