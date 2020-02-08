陸中央為疫情佈局　衛健委副主任王賀勝調湖北省委、常委

為提升新型冠狀病毒肺炎防疫效果，貴州省應急管理部門4日首度出動航空救援隊直升機，對黔南州都勻市疫情隔離觀察區域，實施全覆蓋消毒噴灑作業。此外，位於廣東省的深圳市除採取嚴格的居民出入管控措施，也使用無人機對四座餐廚垃圾處理廠及鹽田焚燒廠進行空中消毒。