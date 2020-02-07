非洲豬瘟進希臘北部　防檢局：疫情未減帶疫區豬肉製品罰20萬元

▲非洲豬瘟進入希臘北部。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

據希臘及歐盟官方日前發布，希臘北部5日近保加利亞及北馬其頓地區，確認發生非洲豬瘟（ASF）疫情。農委會防檢局今（7日）也在臉書上指出，目前已將希臘列入近三年曾發生非洲豬瘟地區，同時從疫區帶豬肉製品回國，將罰20萬元以上罰鍰。

防檢局指出，該疫情在3日發生於希臘北部後院家豬飼養場，接近保加利亞及北馬其頓，該疫情尚未向世界動物衛生組織(OIE)通報。而目前台灣並無與希臘直飛航班，多由香港、新加坡及中國大陸轉機，前述轉機國家均已列入高風險國家名單。

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▲希臘發生非洲豬瘟疫情 。（圖／防檢局提供）

另外，防檢局也說明，非洲豬瘟於非洲為常在流行病，是以半年報方式通報疫情，依據本次OIE的疫情半年報，名單將新增安哥拉、剛果民主共和國，並刪除馬利(已超過三年未發生)，上述皆無直航台灣班機。

防檢局再次提醒民眾，國際非洲豬瘟疫情仍未減緩，回國及跨境購物切勿輸入肉類製品，旅客攜帶豬肉製品未申報，若為來自近三年曾發生非洲豬瘟地區，將處以新台幣20萬元以上罰鍰。另外，生鮮植物產品、種子、木材、活體昆蟲等，也不得任意攜帶或自國外網購入境，違者視情節可移送法辦

※近三年曾發生非洲豬瘟之國家/地區一覽※

