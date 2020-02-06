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「還記得我嗎」！全民關注武漢肺炎　「非洲豬瘟」說話了：有13例驗出病毒

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昨日在金門海邊再次發現確定染有非洲豬瘟的病死豬，成為本國海漂豬第 13 例。（翻攝海洋委員會粉專）

▲昨日在金門海邊再次發現確定染有非洲豬瘟的病死豬，成為本國海漂豬第13 例。（翻攝海洋委員會粉專）

圖文／ 鏡週刊

當全民焦點放在武漢台商返鄉專機造成的防疫漏洞，昨晚（5），海洋委員會的臉書卻出現了熟悉得令人害怕的臉孔。

最近2天，從中國入境的病毒，不只有新型冠狀病毒，非洲豬瘟中央災害應變中心在我國金門縣烈嶼鄉海邊發現死亡豬隻，且經確認，有非洲豬瘟病毒，成為本國海漂豬第 13 例。

請繼續往下閱讀...

為提高全民對非洲豬瘟的防疫意識，海洋委員會海巡署繼去年「所以我說那個豬肉呢」、「為了滷肉飯，我可以跟你耗一整天」，5 日在 Facebook 粉絲專業「海洋委員會」上發文，以面目猙獰的小豬圖文呼籲，重視上個月偷渡到菲律賓、德國和波蘭的非洲豬瘟。

海洋委員會小編擅用網路梗製作迷因，呼籲民眾重視非洲豬瘟。（翻攝海洋委員會粉專）

▲海洋委員會小編擅用網路梗製作迷因，呼籲民眾重視非洲豬瘟。（翻攝海洋委員會粉專）

台灣在 1997 年傳出豬隻口蹄疫疫情，全台撲殺百萬豬隻，協助掩埋病死豬的國軍至今仍有陰影，經濟損失突破千億……經過 22 年的努力，終於在去年成為口蹄疫非疫區，積極重返國際市場。

除了政府機關，台灣民眾也積極製作迷因圖協助防堵非洲豬瘟。（翻攝網路）

▲除了政府機關，台灣民眾也積極製作迷因圖協助防堵非洲豬瘟。（翻攝網路）

去年，我們正慶祝口蹄疫拔針之際，中國傳出非洲豬瘟疫情，有了口蹄疫的慘痛教訓，「國家機器」這次動得厲害而確實，目前台灣、日本、泰國是亞洲少數還守住非洲豬瘟防線的國家。

在機場比空服員、地勤、機師還搶眼的護國神犬，也就是各港口機場檢疫犬，目前也持續在違規旅客身邊進行「坐下，20 萬」的活動。

應變中心呼籲，最近中國武漢肺炎疫情嚴峻，但非洲豬瘟防疫也不可輕忽，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，提醒國人至國外旅遊切勿攜帶動植物產品返臺，以免受罰，同時也籲請養豬農友自主落實豬場人、車門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。


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