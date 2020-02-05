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海漂豬又驗出非洲豬瘟病毒！　小金門豬肉產品暫禁運金門

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▲▼海漂豬又驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海漂豬又驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（5日）晚上表示，金門縣動植物防疫所3日接獲金馬澎分署第九岸巡隊通報，在金門縣烈嶼鄉（小金門）將軍堡附近海邊發現死亡豬隻，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。

應變中心表示，採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域澈底消毒，檢體則送農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗。相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。

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應變中心說明，由於金門縣地理位置非常接近大陸福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。因應本次個案，金門縣政府不敢大意，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行消毒措施。

應變中心指出，發現地點半徑3公里內有6家豬場，為確保安全，已對烈嶼鄉全鄉8家豬場進行全面訪視，未發現異常情形，後續將採樣進行監測，為確保產業安全，金門縣政府也將依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停烈嶼鄉豬隻及其產品運往金門島，俟該鄉養豬場豬隻完成非洲豬瘟檢測且為陰性時，才可解除管制。目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共13例（金門縣11例，連江縣2例）。

應變中心呼籲，最近大陸武漢肺炎疫情嚴峻，但非洲豬瘟防疫也不可輕忽，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，提醒國人至國外旅遊切勿攜帶動植物產品返台，以免受罰，同時也籲請養豬農友自主落實豬場人、車（含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。
 

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