雲林東勢爆H5N2禽流感！撲殺1.2萬土雞　防檢局4點呼籲養禽業

▲雲林縣東勢鄉通報確診H5N2禽流感案例。（圖／防檢局提供）

記者崔至雲／台北報導

動植物防疫檢疫局表示，經家畜衛生試驗所通知，雲林縣東勢鄉1黑羽土雞場通報確診為H5N2亞型高病原性禽流感，已完成撲殺銷毀及消毒作業。據野鳥協會觀測顯示，近期過境候鳥數量明顯增加，且近日早晚氣溫仍然偏低，低溫容易造成家禽緊迫，提醒業者落實禽場生物安全。

防檢局3日指出，該雞場為主動通報，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場12,262隻（8週齡）雞隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計13例。防檢局表示，國際禽流感疫情持續升溫，新增波蘭通報疫情，匈牙利及斯洛伐克也持續通報疫情。

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防檢局進一步說明，據台灣野鳥協會及韓國觀測顯示，近期過境候鳥數目明顯增加，而候鳥可能攜帶禽流感病毒，增加禽流感發生風險；此外，早晚氣溫仍低，低溫易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒工作，並且落實人員及車輛進出禽場管制措施，切勿增加飼養密度、延長飼養期及分批販售活禽，以避免家禽疾病的發生。

防檢局也呼籲，養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，必須主動通報，並依照動物防疫人員指示為必要之處置，以共同防堵病原擴散。