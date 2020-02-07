你要買口罩嗎？台中即時口罩地圖上線！　分布和存量一覽無遺

▲台中市政府建置台中即時口罩地圖，便利民眾查詢。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

因應武漢肺炎疫情引發的口罩荒，政府從6日起實施口罩購買實名制，民眾必須依據身分證末碼在指定日期持健保卡至特約藥局購買，台中市政府為了讓市民可以更快速查詢特約藥局地點，以及剩餘口罩存量，建置「台中即時口罩地圖」平台，提供市民更貼心服務。

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▲口罩地圖可查詢藥局清單。

研考會主委吳皇昇表示，市府資訊中心藉由介接健保署資料，建置「台中即時口罩地圖」平台，包括全市的特約藥局分布、成人及兒童口罩存量等，依顏色分類，方便民眾快速查詢和獲取口罩資訊，市民除了可以清楚看到全市健保藥局位置，也可輸入地址查詢居家所在地附近的特約藥局，圖標立即顯示藥局名稱、電話、地址，以及該藥局的成人、兒童口罩的剩餘數量，操作十分便民。

▲口罩地圖可透過地址查詢周圍藥局。

資訊中心說明，地圖中的剩餘口罩數量是介接健保署資料而來，每5分鐘更新一次，因為部份藥局採先發放號碼牌，購買再過卡，可能因更新時間造成有些落差，數量僅供參考，購買前建議先電話詢問，台中即時口罩地圖（https://gismap.taichung.gov.tw/address/mask.html#)。

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