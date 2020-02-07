電鍋乾蒸口罩4分鐘！中山醫教授證實「可抑制病毒活性」　噴酒精反降過濾力

▲防範武漢肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

受武漢肺炎疫情影響，全台各地口罩大缺貨，各種消毒法就開始流傳，說是口罩要重複利用。沒想到中山醫學大學一名教授實驗發現，「電鍋乾蒸4分鐘後，口罩表面溫度可達65度C」，也就是說，還真的可以利用「電鍋乾蒸」來抑制病毒活性，最後附上圖解教學，也提醒「最重要的是要勤洗手，減少用手觸摸口鼻眼。」

臉書粉絲專頁「中山醫學大學生物醫學科學系」5日貼文，「想必大家對外科口罩缺貨感到慌張，到底口罩能不能經過消毒方式重複使用？」並說這主要決定於消毒方是對口罩的過濾力是否會產生過度影響。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲實驗發現用75%酒精或高溫高壓法會大大降低口罩過濾力。（圖／翻攝自Facebook／中山醫學大學生物醫學科學系）

文中先指出，職安系的賴全裕教授發現，利用電鍋乾蒸，也就是不加水、直接按煮飯開關（非保溫），乾蒸3至4分鐘不影響口罩的過濾力，反而75%酒精或高溫高壓法會大大降低口罩過濾力。醫化系的朱智謙教授也進行實測，「電鍋乾蒸4分鐘後，口罩表面溫度可達65度C，過去研究則已經發現，65度C處理4分鐘，可以幾乎完全抑制SARS病毒的活性。」

▲電鍋乾蒸可以幾乎完全抑制病毒的活性。（圖／翻攝自Facebook／中山醫學大學生物醫學科學系）

貼文接著附上圖解教學，並加註，「那怎麼乾蒸口罩呢？記得口罩不織布不耐熱，乾蒸時請務必不能直接讓口罩接觸電鍋底部加熱板。」最後也提醒民眾，「希望對於大家在口罩缺貨時，可以透過適當消毒口罩應急使用，但最重要的是要勤洗手，減少用手觸摸口鼻眼，才是更重要的防疫措施。」

▲電鍋乾蒸步驟。（圖／翻攝自Facebook／中山醫學大學生物醫學科學系）

小編也在留言處補充，「依據海報所述，每種消毒方式每次消毒取用3個樣品」、「這是口罩缺貨時的應急措施，本來就不建議長期使用。電鍋乾蒸方式已經經過實驗室測試乾蒸後對口罩過濾力的影響，操作方式簡便且不需要專業人士即可進行」、「中山醫大職安系賴全裕老師的數據是做到5次，但非建議重複使用到5次喔！最好的方式還是不重複使用並定期更換，更重要的是勤洗手，避免以手觸摸口鼻眼，才是正確的防疫習慣。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！