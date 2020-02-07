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逛街也中標！天津百貨公司爆聚集感染　9200人居家隔離

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▲武漢肺炎,新型冠狀病毒,口罩,體溫,檢疫。（圖／路透）

▲天津一百貨公司爆聚集感染，9200逛街民眾隔離。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

天津寶坻區爆發武漢肺炎聚集性感染，該區防控指揮部總指揮毛勁松今（7日）指出，專家以「福爾摩斯式」的分析找出病源，發現目前發病的23個人都曾集聚在百貨大樓這一地點，加上跟湖北或武漢無關，因此確定感染100％與百貨大樓相關。經過第一時間排查，百貨大樓員工194人已集中隔離，另有9200人到過百貨公司均居家隔離中。

《北京青年報》報導，寶坻區防控指揮部總指揮、寶坻區人民政府區長 毛勁松在記者會上介紹寶坻疫情的特點，首先是集聚性，發病的23個人都是百分之百與去百貨大樓相關，集聚在百貨大樓這一個點。這裡面有銷售員、顧客還有他們的密切接觸者。

第二，這些人從發病的那一刻起到現在，不是跟武漢和湖北相關，找不到接觸史。就這個問題，天津市疾控中心專家做了一個著名的福爾摩斯式的分析，順利找到病源。第三，則是涉及面很廣，年關逛百貨大樓是當地百姓的風俗，那段時間顧客密集。

發現三個特點之後，相關單位以也以五大措施因應。除了第一時間發佈訊息，將確診病例的行動軌跡如實公布外，也逐一盤查進出人員。最終，百貨大樓共排查出銷售人員194人，2月19日至25日到百貨大樓顧客的人群為9200人，數字是動態的，會隨著時間增加。

第三個措施，則是在得知疫情後，第一時間把194人集中到隔離觀察點，集中隔離，並要求所有到過百貨大樓的顧客自行居家隔離。為了避免居家隔離人員隨意走動，除安排公安巡查外，也在當地對外聯絡的27個主路口設置交通觀察點，對於往來車輛消毒，對乘客登記測量體溫，凡是發燒的及時送到發熱門診。

再來，則是加大疫情宣導力度以及隊全區進行消毒，除了對百貨大樓進行消毒，全區範圍內也連續做了三次從城市到鄉村的消毒。社區內部、村莊內部也進行消毒，最大限度隔絕病毒傳染源。

 
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