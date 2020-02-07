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六輕員工有大陸旅遊史發燒送醫！　武漢肺炎為陰性出院自主管理

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▲日前台塑六輕廠區有一名新進員工報到時有發燒現象，該名員工曾在1月底有中國旅遊史，立即遭到隔離檢疫；六輕麥寮管理部7日表示，該員經篩檢兩次均屬陰性無異常，已從長庚隔離病房辦理出院。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲日前台塑六輕廠區有一名新進員工報到時有發燒現象，該名員工曾在1月底有大陸旅遊史，立即遭到隔離檢疫；六輕麥寮管理部7日表示，該員經篩檢兩次均屬陰性無異常，已從長庚隔離病房辦理出院。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日前傳出台塑六輕廠區有一名新進員工報到時有發燒現象（39度c以上），該名員工立即被送往雲林麥寮長庚醫院，該員曾在1月底有大陸旅遊史，且X光檢測肺部還有陰影，立即遭到隔離檢疫；六輕麥寮管理部7日表示，該員經篩檢兩次均屬陰性無異常，已從長庚隔離病房辦理出院，回家自主健康管理14天。

台塑企業位於雲林麥寮六輕廠的員工人數達1萬人左右，網路盛傳有新進員工疑似染上武漢肺炎，於麥寮長庚醫院進行隔離觀察中，麥管部指出，該名新進員工2月3日從台北到麥寮報到，六輕廠區設有嚴格體溫監控，結果該員下車後量體溫高達39度以上，量了10次以後體溫終於降到37度c以下，但沒有咳嗽或其他身體不適症狀。

請繼續往下閱讀...

麥管部安衛環中心2月4日上班時對其量體溫，上班前正常、下午又有偏高情形，經詢問該員曾在1月23日至30日到大陸浙江探親，因而立即將其送往麥寮長庚醫院隔離檢查，除了通報雲林衛生局疑似病例以外，也立即通知所有曾與該員接觸的員工，要求主自管理。防疫期間行政大樓在人員下班後麥寮管理部均於環境進行消毒。

六輕麥寮管理部表示，2月4日採集該員血液和痰液檢體送往台中中國醫藥學院檢查，2月6日下午第二次送檢報告出爐，均屬陰性無異常，並於2/7上午從長庚隔離病房辦理出院，回家自主健康管理14天，故請大家安心放心。


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