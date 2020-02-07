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抽脂不慎引發腹膜炎「截斷小腸」　醫師竟無整外證照…辯：沒人會去做檢查

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▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婦人有2次腹部手術紀錄，再接受抽脂手術後，竟造成腸沾黏引發敗血症被迫切除部分小腸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

黃姓醫美診所醫師前年幫40歲婦人進行抽脂手術時，沒顧慮到婦人自己說了曾做過2次腹部手術，未事先做檢查、評估，就進行「一次性多處大面積抽脂」，導致婦人術後2天因身體極度不適掛急診，發現腸子沾黏、穿孔，因嚴重腹膜炎引發敗血症，被迫截斷部分小腸，台北地檢署根據醫審會鑑定認為，黃醫有醫療過失，7日依過失傷害罪起訴。

隆乳，裸照。（圖／示意圖／達志影像）

▲黃姓醫師另外因隆乳手術問題，被女病患控告詐欺。（示意圖／達志影像）

41歲的黃姓醫師過去曾發生過多次醫療糾紛，其中包括1名張姓女子接受隆乳手術後，回診看了醫療紀錄發現，原本希望植入「毛絨圓盤面假體」，卻被植入另一種「圓形光滑面假體」，張女憤而到其他診所取出假體後，控告黃醫涉嫌詐欺，因美容醫學會等單位函覆指出，2種假體的購入成本與手術費用都相差無幾，檢察官以詐欺取財罪嫌不足等理由，一併在7日處分不起訴。

而抽脂害人截斷小腸案則是發生在2018年6月間，曾有過抽脂、及卵巢囊腫清除術的婦人到求診，希望再次接受抽脂手術，黃醫明明聽了病患自己說腹部做過2次手術，卻不以為意，幫婦人同時進行臉、手臂、腹部抽脂手術。

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲醫審會認為，一次性多處大面積抽脂，最好由據整形外科證照的醫師進行。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

婦人6月12日完成手術回家，14日就因為喘不過氣，吃不下飯，身體極度不適而到醫院掛急診檢查，赫然發現腹腔內沾黏嚴重，已有腸穿孔，因嚴重腹膜炎引發敗血症，必須截斷部分小腸。

黃醫辯稱，婦人過去手術紀錄是很久以前的，以現今技術應該很安全，且沒人會為了抽脂手術，去安排腹部超音波檢查，但醫審會鑑定認為，黃醫只有一般醫師資格，而這種一次性多處大面積抽脂，最好由具整形外科證照的醫師進行，他所進行的抽脂手術，與婦人被迫截斷部分小腸的傷害，有相當因果關係，檢察官因此認為黃醫疏於評估、忽略婦人病史就進行手術，涉犯過失傷害罪嫌。

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