蓋豪宅賺2億沒分潤...建築名人怒告背信　琚董事長曹坤茂200萬交保

▲紘琚建設董事長曹坤茂涉侵占被檢察官諭令200萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

紘琚建設公司董事長曹坤茂，被建商友人邱明福指控，說好由曹借名開公司蓋房子，獲利2人對分，結果紘琚在台北市天母地區頗具指標性的「天母紘琚」完售獲利2億多元，都被曹收進口袋，邱控告曹涉嫌背信、侵占等罪，檢調6日發動搜索約談，檢察官7日凌晨諭令曹以200萬元交保，曹妻和林姓女密友等4人，各以100萬元到10萬元不等交保。

天母紘琚位於台北市中山北路七段，採獨棟雙拼，共22層，標準層單戶150坪，可合併至300坪，每坪單價上百萬元，單戶售價破億元，最高紀錄每坪137.4萬元成交，在天母地區屬於指標性豪宅， 2017年間完售。

▲曹妻(右1)與林姓女密友(左2)分別以100萬元、10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

不過邱明福向刑事局提告指控，他因個人債信問題，在2005年間找曹坤茂借名登記擔任「紘琚建設」負責人，邱負責公司資金運用與決策，曹僅負責執行業務，當初說好蓋好房子2人對半分利，曹男卻拒絕把天母紘琚的獲利拿出來分，還疑似挪用公司款項。

檢警調查相關金流後，認為曹涉有犯罪嫌疑，因此向法院聲請搜索票獲准，檢察官6日指揮刑事局前往搜索紘琚建設等6處，約談曹男夫妻、會計，以及曹男的林姓女密友、擔任紘琚董事的林女弟弟等5人到案，並同步向法院聲請查扣相關嫌疑人名下上億元資產。

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