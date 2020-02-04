燒烤店女店員持炭火爐「一轉身」誤觸3歲童　左手燒燙傷挨告

▲桃園市八德區某燒烤店梁姓女員工去年6月間回收炭火爐時，轉身不慎誤觸3歲男童，造成左手燙傷挨告。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一家燒烤店梁姓女員工去年6月間晚間回收炭火爐，轉身時不慎誤觸剛好經過身旁的3歲男童，滾燙的火爐碰到男童左手造成局部燙傷，經送醫治療後分別為一度與二度燙傷，事後家長提告；梁女偵訊時坦承疏忽造成男童被燙傷，檢方4日偵結依過失傷害罪嫌申請簡易判決處刑。

檢警調查，24歲的梁姓女子在八德區某燒烤店工作，於去年6月7日晚間7時37分，當晚回收客人使用過的炭火爐至廚房時，轉身時未注意四周是否有客人，誤觸剛好經過的3歲的男童左手，男童被燙得當場哭喊，事後被送醫治療被診斷出有一、二度燒燙傷之傷勢。

案發後，梁姓女員工曾質疑男童被湯傷後，家長還在餐廳內未及時送醫治療，顯有延誤就醫之嫌，家長偵訊時則表示，事發突然，因不知所措才坐下以手機上網查詢應對方式，並無延誤就醫情事。

檢方認為，梁女應知用餐時人潮較多，因餐廳對用餐客人年齡有所限制，導致手持炭火爐轉身前疏忽未注意四周是否有客人，其有過失甚為顯然，男童家長提出3家醫院診斷證明書佐證，偵結依過失傷害罪嫌將梁女申請簡易判決處刑。

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