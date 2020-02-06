網紅評知名鳳梨酥超難吃　「批過頭會不會被告？」…預言成真

▲網紅Apple(左起)、泰辣在「到處都是瘋女人」頻道評比各家鳳梨酥挨告。（圖／翻攝Youtube）

記者劉昌松／台北報導

Youtube頻道「到處都是瘋女人」去年上傳一段評比台灣名產鳳梨酥的影片，裡面提到知名的佳德鳳梨酥「品質直接垂直掉下來」，「我直接脫粉」，佳德糕餅公司認為商譽受損，控告頻道主持人Apple、泰辣涉嫌妨害名譽，但台北地檢署認為，2名網紅評比各家產品後，說出個人主觀感受，應無誹謗惡意，因此處分不起訴。

「到處都是瘋女人」頻道在2019年6月27日上傳的影片「鳳梨酥排行榜 以前很愛的鳳梨酥竟然變超難吃？！」至今已累積11萬多人次觀看，網紅主持人Apple、泰辣在9分多鐘的影片中，試吃各家知名鳳梨酥，還捏開讓觀眾看到內餡緊實程度。

在講到幾乎每天大排長龍的佳德鳳梨酥時，泰辣說自己以前是粉絲，「可能因為年節的訂單量太大，品質就會直接垂直掉下來」、因為你的年節品質控管不佳，導致我直接脫粉。」Apple則半開玩笑地說：「我們會不會被佳德告」，「有點把佳德批過頭了」。

果然佳德看到影片後，認為多年戰戰兢兢維持的品質遭批評，嚴重影響商譽，憤而提告，2名網紅辯稱，單純拍片評比各家鳳梨酥，沒有刻意針對佳德。檢察官認為，2人是依個人感受提出主觀意見與評論，縱使用詞尖酸，讓人感到不快，也不構成誹謗罪。

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