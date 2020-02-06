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黑心口罩入侵！全台買不到「這間藥局賣不完」　97萬片全部來自大陸

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▲▼ 檢調查獲120萬片黑心口罩。（圖／記者劉昌松翻攝調查局）

▲調查局桃園市調處與新北市衛生局查扣120萬片黑心口罩。（圖／翻攝調查局）

記者劉昌松／台北報導

武漢肺炎疫情引爆全台口罩荒，卻傳出新北市某藥局貨源充足，每盒50片賣350元，檢調懷疑是不肖業者囤積貨品，登門查訪赫然發現，這些口罩都是從大陸進口、沒有輸入許可的黑心口罩，新北地檢署已指揮調查局桃園市調處查獲97萬片黑心口罩，全案依違反《藥事法》未經核准輸入、販賣醫療器材等規定偵辦。

政府推出限量購買口罩第一天，稍微紓解過去民眾買不到口罩的緊張感，但有民眾發現，位於新北市的某間藥局，隨時有口罩可以賣，桃園市調處接獲情資後，2月3日會同新北市政府衛生局實地稽查，發現該藥局囤積庫存外包裝無中文標示的Ear-Loop Face Mask Item: No.318口罩239箱（47萬8,000片）及CH0B 910-N95口罩45箱(2萬2,080個)，檢調溯源追查供貨商，又查獲該公司庫存的233箱 No.318口罩，及N95口罩3,990個。

▲▼ 檢調查獲120萬片黑心口罩。（圖／記者劉昌松翻攝調查局）

▲黑心口罩沒有中文標示，防疫效果堪慮。（圖／翻攝調查局）

供貨商宣稱，口罩是從大陸進口，但是無法提出醫療器材輸入許可證明、相關進出口報單，產品說明書等文件，在完全不清楚製作原料、無法確認防疫效果的情況下，等於讓使用這些口罩的民眾暴露在危險之中，目前全案查獲No.318口罩94萬4,000片，N95口罩2萬6,070個，都已經由新北衛生局清點封存。

調查局呼籲，民眾遇有哄抬、囤積防疫口罩、販售黑心口罩或接獲疫情假訊息，可立即通報調查局各外勤處站、或撥打0800-007-007專線，均有專責調查官協助應處。

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