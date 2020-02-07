成立趣聞網超過10年！「煎蛋」站長疑患武漢肺炎...PO文「交代後事」

▲煎蛋站長日前發布文章，透露自己可能染病。（圖／翻攝煎蛋網）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸老牌趣聞網站「煎蛋」已成立超過10年，不過該平台創始人駱水銀（sein）日前卻突然發文交代後事。他表示，自己疑似染上了武漢肺炎，所以藉此機會向所有粉絲們「好好道別」，也希望該平台日後能繼續延續下去。

據悉，「煎蛋」是一個中文團隊的部落格，於2006年10月12日正式創立，主要內容是翻譯自其他語言的網站，目的是為了要讓網友們了解其他國家的訊息。不過，這些年來，煎蛋網發生了許多版權爭議，例如曾在2014年6月21日指責網易訂閱頻道抓取了其內容，但沒有標註煎蛋的版權資訊及反向連結。

隨後，網易訂閱頻道公開致歉，並安排於PC瀏覽時添加原文地址。直到2017年，煎蛋網在自己的網站與微信公眾號公開文章中，稱其收到視覺中國的版權確認郵件。由於煎蛋長期翻譯、引用外媒文章，其中有涉及來自蓋帝圖像，涉嫌侵權。

對此，駱水銀當時也表示，一切文章均按照創用CC模式進行，並希望達成諒解。如今，武漢肺炎爆發，駱水銀也透露自己的近況，稱自己其實很早就生病了，「可能已經到了最壞的情況」

駱水銀指出，從1月16日開始，lilian跟孩子去成都參加冬令營，只剩自己一個人在家每天吃泡麵，22日便開始出現咽喉不適、腹瀉等症狀，晚上甚至還頭暈發冷。之後得每天，他的身體陸續出現不同症狀，2月1日才變成白天正常、晚上發燒的模式。

▲武漢肺炎疫情持續升溫，各地疫情增加快速。（圖／路透）

隨後，駱水銀從2日開始吃協和醫院建議的抗炎藥，沒想到當天卻出現嚴重的胸悶感，「原本以為是藥物過敏或驚恐症， 但3日早起後又出現嚴重不適、心慌、呼吸急促等現象，一查才發現心率最高到114，呼吸到每分26次。」

駱水銀表示，4日去社區醫院查血對照發現符合新冠特徵，白細胞正常而淋巴細胞減少，「但問了醫生說也不能判斷。」他指出，「5日買了醫生建議的心肌炎藥物開始吃，6日我哥給我介紹了移位呼吸醫生遠程診斷，我詳細說了病程和三次檢查結果，最後得出結論，我就是感染了我一下子感覺有點崩潰，身體狀態變得很差。」

駱水銀無奈表示，煎蛋平台一直是他的心血，「如果我沒能趕上醫院的救治，或者沒能挺過來，我希望煎蛋還能繼續

下去，所以我建了一個QQ群叫煎蛋公司。我會留遺囑把煎蛋公司股權都轉讓給Lilian，然後公司內部分配由lilian和COLT他們協商改組。」

▲煎蛋站長發文交代後事。（圖／翻攝煎蛋網）

駱水銀在文章中表示，希望能好好跟大家說一聲告別，「因為煎蛋我認識了很多蛋友。」他提到，煎蛋當年遭遇視覺中國事件，這才發現，原來有那麼多關心煎蛋的朋友們，「回想起來我都忍不住嘴角掛起微笑。」

最後，駱水銀表示，自己很富有、很驕傲，因為煎蛋能有這麼多可愛的蛋友，「雖然用這種方式跟你們說告別很喪氣，但我希望置之死地而後生，先考慮最壞的情況，然後我再去面對它，我愛你們，你們所有人。」

消息一曝光，讓許多網友感到相當震驚，紛紛留言打氣，「看哭了，怎麼這麼難受啊，一定要好起來」、「求你了一定要堅持住！」、「天啊煎蛋站長要挺住啊」。事後，駱水銀也更新了文章內容並道歉，表示自己在生理和心理狀態極差的情況下發了文章，認為內容有點不妥，希望大家別擔心。

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▼煎蛋站長事後更新了文章。（圖／翻攝煎蛋網）